El VAR en el Fútbol: ¿cómo funciona?

En estos días se encuentra desarrollando La Copa América en Brasil, tal vez el torneo más importante del continente a nivel selecciones nacionales. Lo llamativo es que parte del protagonismo se lo lleva el VAR (por sus siglas en inglés: Video Assistant Referee; en español: Video de asistencia arbitral). Esta tecnología, al servicio del árbitro y del juego comenzó a usarse en torneos de CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) en el partido de River Plate y Lanús en la Copa Libertadores del año 2017.

Desde que la IFAB ( en inglés: International Football Association Board , organismo encargado de regular las normas de juego del fútbol) implementó el uso del video arbitraje, se han despertado dudas en cuanto a su aplicación. En América, el VAR, ahora proveído por Hawk-Eye Innovations (Empresa británica adjudicada por CONMEBOL), ha ido creciendo en uso y en idéntica sintonía lo hacen los debates en torno a su viabilidad. La realidad es que ya está instalado en el deporte.

La CONMEBOL ha revelado que en la Copa América de Brasil hubo 17 revisiones, 7 por dudas en los penales, 7 por dudas en la validez del gol y 3 por tarjetas. Además, de las 17 situaciones analizadas, 15 obligaron a los árbitros a cambiar sus decisiones y en sólo dos las resoluciones fueron mantenidas. Si tomamos estos datos, se señala que en cinco partidos el resultado final hubiera sido otro, es decir, que si se toma el dato frío, el mayor objetivo de su implementación se logra: exactitud en los fallos arbitrales y transparencia en las decisiones.

¿Qué es el VAR?

El VAR es un elemento tecnológico basado en imágenes y videos (los cuales son revisados y monitoreados por un grupo de asistentes localizados en una cabina en el estadio del encuentro) de situaciones de partido que tiene a disposición el árbitro para evaluar determinadas jugadas del encuentro y en el caso de que lo considere conveniente aplicar el reglamento en consecuencia. La realidad indica que el juego se detiene por muchos minutos, lo cual hace que el encuentro pierda algo de atractivo para el televidente y que el juego en sí sea desfigurado. El protocolo CONMEBOL no indica un límite de tiempo para la observación de las pantallas por parte del árbitro principal (Juez de cancha) ni menciona un mínimo ni máximo de oportunidades de optar por este recurso.

Como elementos determinantes la IFAB establece que el árbitro “debe ser siempre visible para tomar las decisiones”, a fin de garantizar la transparencia. Sería positivo incluir la divulgación de las deliberaciones entre la terna arbitral como refuerzo al principio. En el mismo sentido, reza el mandato de la IFAB :“Interferencia mínima, beneficio máximo”. Ideal a perseguir por las Federaciones.

Ahora bien, ¿En qué circunstancias el árbitro principal puede recurrir al VAR?

La FIFA establece que se puede utilizar el sistema de video arbitraje en cuatro situaciones: a) para determinar situaciones de gol: en este caso el árbitro analizará si se ha producido alguna acción antirreglamentaria que impida conceder el gol; b) Penales: Los asistentes estudian las situaciones relativas a la concesión errónea o no de un penal; c) Los árbitros entienden en situaciones relativas a expulsiones de jugadores –ahora también al cuerpo técnico del equipo-, como así también en amonestaciones; d) Confusión de Identidad del jugador: Si un árbitro no amonesta o expulsa al jugador que debe, o no está claro qué jugador ha cometido una infracción, los asistentes de vídeo pueden informar al árbitro para que este sancione al jugador pertinente.

Recordemos que la facultad de decisión aún la tiene el árbitro principal, es el único que puede solicitar la intervención del VAR- no lo pueden hacer nadie más en el encuentro- y en caso de estar en desacuerdo con lo que dice la terna del VAR en la cabina, puede fallar a su criterio.

Más allá de las dificultades propias que trae la implementación del sistema, hay que saber que es un sistema sumamente costoso, pues en cada encuentro de Libertadores se estima un costo de entre 38 y 40 mil dólares americanos. La Superliga Argentina de Fútbol, ha anunciado que cada encuentro tendría un costo de 9 mil dólares americanos (multiplicados por los 13 encuentros por fecha, llegaría a una suma de 117 mil dólares). Tal vez sea esta la razón de la demora de su llegada.

La Champions League, La Libertadores de América, Las ligas de Alemania, Italia, Francia, España y a partir de esta temporada también la Liga Inglesa implementará el uso del VAR. Lo cual garantiza que el debate en torno a su uso continuará. A seguir la historia de cerca.

Por Carlos Adolfo Garcia

-Abogado, UCSF, sede Posadas

-Maestrando en Derecho Empresario,

-Universidad Austral, CABA- Derecho del Deporte