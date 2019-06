Una bacteria la dejó en silla de ruedas y hoy es la embajadora misionera de una App de turismo accesible

Cuando tenía 22 años, una bacteria entró a su cuerpo a través de un nacido y lesionó su médula dejándola en silla de rueda. Pero para Mariana Espindola su discapacidad no es un problema, vive su vida “sobre ruedas” impartiendo humor, contención y felicidad. Su hijo que en ese momento tenía dos años, fue su principal motor. Actualmente es la embajadora misionera de una app de turismo accesible, y esta mañana se reunió junto al director comercial del proyecto, Andrés Queirel, y el ministro de turismo de la provincia, José María Arrua.

“Nunca viví a la discapacidad como una tragedia, como que llegó la discapacidad y se terminó la vida. Sos vos la que tenés que condicionar a la discapacidad y no dejar que la discapacidad condicione tu vida” expresó.

En el día mundial de la discapacidad que se celebra el 3 de diciembre, Mariana realizó un posteo desde su cuenta de facebook en el que explicaba de que maneras hay que dirigirse y nombrar a las personas con discapacidad. El video se viralizó y llegó a manos de los creadores de Acces App, una aplicación para dispositivos móviles que brinda información de lugares y servicios accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva y motriz, “en cada lugar turístico te muestra cuales son los hoteles, restaurantes, cajeros accesibles”, explicó.

A partir de allí, los creadores de la aplicación se contactaron con ella y se convirtió en la embajadora misionera de dicho proyecto y por ello, la encargada de recorrer los lugares turísticos y apuntar los servicios accesibles. En la mañana del miércoles el director comercial de Acces App, Andrés Queirel llegó a la provincia para reunirse junto a Mariana con el ministro de Turismo, José María Arrua para contarle sobre el proyecto. Además, aprovecharán su visita para recorrer destinos turísticos misioneros.

Actualmente Mariana está en su último año de abogacía e iniciando una diplomatura sobre el carácter social y político de la discapacidad. Aunque ahora ha logrado entender a la discapacidad y aceptarla, en un principio no fue tan fácil: “Cuesta, no la aceptas de una hora para la otra, yo tuve los pilares fundamentales en la vida que fueron mi papa, mama y mi hijo y un enfermero, que una noche de mucho frio me saco y me dejo a mitad de rampa del edificio en el que vivía y me dijo que así estaba mi vida, o salía a la calle y vivía por mi hijo o volvía y me encerraba en el departamento”, desde ese día Mariana se dio cuenta que quería tomarse a la vida de otra forma.

¿Para qué a mí?

“Muchas personas con discapacidad a veces se preguntan ¿porque a mí?, en mi caso en ningún momento me pregunte porque, me preguntaba para que”. Antes de la lesión de su médula Mariana estaba casada con el padre de su hijo y sufría violencia de género. Al momento que ella se quedó en silla de ruedas el decidió partir de su lado.”Después de 60 días internada me fui a vivir un año a Córdoba con mis padres y mi hijo. Estando de nuevo en un entorno de mamá y papá empecé a depurar y encontré el “para que”, fue para salir de esa vida tan toxica en la que estaba., llego la discapacidad y llego la liberación”, expresó.

Actualmente Mariana maneja una página de Facebook que se llama Hablemos de discapacidad Posadas Misiones e invita a toda la comunidad a descargarse la aplicación móvil de Acces App desde Play Store.