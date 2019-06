Ternura viral: un abuelo encontró a su primer amor en Facebook y le pidió a su nieta que le escriba

La joven Yuli Anacondio compartió en su cuenta de Twitter una captura de un mensaje que envió desde su cuenta de Twitter a quien sería el primer amor de su abuelo Jorge: Estelita. La joven decidió ayudarlo y la historia se viralizó, aunque este martes todo dio un gran giro cuando el resto de los usuarios se enteraron que la abuela de Yuli aún está casada con el hombre.

“Hola Estela, soy la nieta de Jorge Laporta. Mi abuelo siempre habla muy bien de vos y tiene ganas de tomar un café”, le escribió la joven a través de Facebook Messenger. Al ver que no le respondían, el abuelo le solicitó a Yuli que le vuelva a escribir. En esta oportunidad el texto fue mucho más romántico.

“No verte es morir desangrando lentamente, pensando que quizás te tenga perdida para siempre. Se me hierve la sangre y me deja de latir el corazón. Si no vuelves, no importa, ya estás en mi corazón”, fue el texto que escribió en el nuevo mensaje. Hasta ahora, Estelita no respondió, pero quien puso el grito en el cielo fue la esposa de Jorge.

Luego de viralizar la historia, y tras algunas entrevistas en medios de comunicación, Yuli fue la encargada de informar que a su abuela no le había caído nada bien la situación. “Mi abuelo le acaba de pedir a mi abuela un té y le contesto “que te lo haga Estelita” jajajaja, todo tiene consecuencias abuelo”, afirmó la joven en un nuevo tweet.

Fuente: Radio Mitre