Preocupa el robo de mudas de yerba en chacras de Misiones

Productores denunciaron reiterados casos de robo de plantines de yerba mate. En la mayoría de los casos se trata de variedades policlonadas desarrolladas por el INTA que tienen un valor comercial relativamente alto y son difíciles de conseguir porque son muy demandadas. Afirman que hay colonos que sufrieron pérdidas de hasta 250 mil pesos.

Crece la preocupación entre productores de la zona Centro de Misiones por casos de robo de mudas de yerba mate de sus chacras. “Buscan mudas policlonadas desarrolladas por el INTA, su precio ronda los 15 pesos, pero para el productor plantar cada muda le representa un costo de alrededor de 50 pesos porque hay que preparar la tierra y la tapita y poner un abono de liberación lenta. A un colono le robaron 5.000 mudas perdió 250 mil pesos”, indicó Cristian Klingbeil, productor de la zona y dirigente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM).

El perjuicio que provocan estos robos no pasa solamente por la inversión que se pierde sino también por lo dificultoso que resulta reponer los plantines perdidos. Ocurre que las mudas de variedades policlonadas de yerba mate tienen una demanda superior a la capacidad que tiene el INTA de producirlas y venderlas a los viveros. “No son muchos los viveros que tienen esa calidad. Hay que señar las mudas con un año de anticipación porque los grandes plantadores se llevan todo y cuando te roban después no podés reponer la misma calidad, entonces tenés que esperar mucho o te tenés que conformar con mudas que no sabés qué es lo que estás plantando ni tenés garantías de cuánto van a rendir esas plantas”, explicó Klingbeil.

El productor lamentó que haya colonos que compren material robado y así fomenten un delito del que muy posiblemente también terminen siendo víctimas. “Si alguien está robando es porque otro le está comprando y ese otro es un productor que está avalando ese delito”, remarcó.

Indicó además que la producción en la zona Centro está pasando un momento delicado, especialmente por el mal momento de la actividad tealera. “Estamos golpeados por todos lados, especialmente con el té. Algunos secaderos terminaron pagando 1 o 2 pesos. La yerba se fijó un precio bajísimo. Tenemos miedo de ir a averiguar cuando están los insumos. Te piden invertir para mejorar la productividad y cuando lo hacés te roban, esto desanima, ya no sabemos qué hacer”, dijo.

