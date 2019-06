Jornada sobre Oratoria y Ceremonial Práctico: “Deben adaptarse y ser dinámicos, respetando las normas”, dijo la organizadora…Inscribite aquí por Internet

Para referirse a la Jornada de Asesoría en Oratoria y Ceremonial Práctico que se realizará en Posadas, visitó los estudios de Misiones Online TV la técnica superior en Relaciones Públicas, Rosita Recio. La organizadora del evento destacó la importancia del ceremonial en la organización de eventos públicos y privados como una forma de relacionarse personal y socialmente, respetando normas y protocolos esenciales, como el de los símbolos patrios. Ingresá aquí e inscribite a la Jornada por Internet a través de Compras Misiones.

El evento se realizará el viernes 28 de junio en el la sede Posadas del Colegio de Abogados de la provincia (Santa Fe 1562), desde las 08.00. Además de Recio, -que disertará sobre Ceremonial Práctico-, Silvia Pizzi, -Locutora Nacional; Comunicadora Social, Docente y Coach Ontológico Profesional, llegará desde Córdoba para referirse a Oratoria, Inteligencia Emocional y Presentaciones Efectivas.

Sobre los temas a encarar en la jornada, Recio destacó que son “herramientas que vamos a presentar para quienes necesitan esta temática. En lo particular el ceremonial práctico está orientado a que evoluciona como la persona, tiene que adaptarse, tiene que ser dinámico, siempre respetando las normas porque las normas están, como el respeto a la Bandera y los otros símbolos patrios, pero tenemos que tomar conciencia de la necesidad del ceremonial más abierto para que las instituciones puedan tener una imagen más natural, de cierta manera”.

Agregó que el ceremonial es multifacético, “la persona que lo ejerce es un líder, tiene que prepararse para liderar, conocer la organización de un evento”, dando como ejemplo, “donde recurrir para las necesidades de ese evento, pero también tiene que saber las necesidades del evento, los pro, los contras, porque del ceremonial depende la logística organizativa general, que tenga en cuenta la imagen institucional ya sea pública o privada, tomado el ceremonial como algo solamente oficial e institucional, pero como la vida, los actos comunes o los eventos comunes sociales también interactúan con el ceremonial, porque hay actos donde participan las instituciones oficiales y las sociales y el ceremonial tiene que estar preparado para eso. Tiene que tener empatía, efectividad y poder trabajar en conjunto con todos los actores de un evento”.

“Una forma de ver el ceremonial como integrado a la organización de eventos o a la asesoría en una empresa, ayudar en la imagen institucional y también en la vida porque la imagen que nosotros damos”, para ejemplificar con una persona que busca trabajo, como encerar una entrevista y el manejo del tiempo en una cita con un directivo, precisó la técnica en Relaciones Públicas.

Sobre el ceremonial oficial, dijo que debe adaptarse al criterio de la cabeza de la organización u organismo oficial, “hay decretos que no se pueden modificar, cada institución tiene su organización de jerarquía para acomodar a la gente en determinado lugar, pero hay otras cosas que son de acuerdo al criterio del jefe de turno haciendo excepciones de ceremonial, respetar pero también es bueno ese cambio de estructura. Hay una elasticidad que se puede dar, hay otras como el lugar de la bandera que no se puede obviar. Es necesario conocer las propias y las de otras instituciones, cuando uno va a otro lado tiene que respetar las reglas de la otra institución, dado que hay un ceremonial de la universidad, castrense, religioso, el visitante no puede imponer lo que a él le parece”.

EP/E.J.