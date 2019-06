Guccione confirmó que la próxima factura llega con un aumento del 35% en la tarifa del agua en Posadas

El presidente del directorio del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC), José Guccione confirmó que “con la factura de junio está viniendo el aumento del 35 por ciento, no solamente SAMSA sino también las cooperativas de Oberá y Eldorado, todos están pidiendo aumento. En el caso de SAMSA los pedidos que viene sumando son prácticamente del 90 por ciento, pero los análisis se hacen a partir de una realidad social y este es el único aumento que se dio en el año, en total el año pasado se dio el 36,7 por ciento de aumento y el último fue en noviembre”.

José Guccione- Radio República

En diálogo con Radio República, el directivo del Ente Regulador, consideró que este será el único aumento, aunque anticipó que “crucemos los dedos porque no sabemos cómo se pueden disparar las cosas después de las elecciones”, para destacar que la actualización de la tarifa tiene que ver con muchos ítems de los que “permanentemente hablamos y que impactan en el valor de producir agua como la energía eléctrica, donde los aumentos que se dieron a fines del año pasado y principios de éste nosotros no los trasladamos directamente a la producción de agua, por eso los pedidos que hacen todas las estructuras de producción de agua de la provincia”.

Estas solicitudes se dan a partir de los aumentos que se dieron en energía y también el dólar “del año pasado a la fecha, no porque ahora este parado, sino cuanto aumento desde comienzo de año a la fecha, impacta sobre los insumos para producir agua como el cloro que los aumentos fueron importantes y los floculantes para la purificación del agua y también aumento del ingreso del recurso humano que también fue un pedacito a comienzo de este año”, destacó Guccione.

Agregó que el estudio lo realizan, “nosotros como Ente Regulador y fundamentalmente a partir de los análisis que se hacen, no los hacemos nosotros directamente, lo hace el Ministerio de Hacienda y un equipo de Obras Públicas de la provincia que tiene todas las pautas y los aumentos comparativos de cada ítem, no es una sola cosa, además se considera la compensación entre el agua que SAMSA provee a barrios carenciados y la energía que utiliza que subsidia la Provincia”.

(José Guccione)

Política nacional

Consultado sobre su actividad política y la versión de su participación en los equipos de trabajo del candidato a presidente Alberto Fernández, Guccione admitió que sí y se autocalificó como “un amante del Sistema de Salud y todo lo que tiene que ver con eso, Misiones es referente en los temas de salud, en planificación estratégica, ha hecho una ley, tiene un modelo sanitario copiable y en estos casos algunos programas nacionales e internacionales como el Nacer y el Sumar tomaron no solamente a Misiones sino también Tucumán como centros para desarrollar proyectos como estos”.

Contó que, como amigo personal del ex ministro de Salud Pública de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, Ginés González García, “él con el equipo me han convocado para participar en una mesa chica del Partido Justicialista nacional donde nos juntamos, somos más de 30 personas, muchos ex ministros de Salud, donde se toman temas que preocupan y ocupan”, para resaltar que el hecho de que no haya un Ministerio de Salud es lo que está planteado y eso lo que se estudia “reponer este rector de la salud, esa falta impacta por ejemplo en el faltante vacunas a nivel nacional que un Ministerio de Salud debe proveer, además el tema medicamentos genéricos y Remediar como base principal del modelo de Atención Primaria de la Salud para que todos los centros del país tengan un programa como este que ha sido copiado por otros países de Latinoamérica y Africa financiado por el Banco Mundial”.

EP/E.J.