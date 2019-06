Un chofer obereño es el nuevo millonario que dejó el último sorteo del Quini 6

El ganador del Quini 6 estaba al volante en la mañana del lunes 24 cuando le comunicaron la noticia más esperada. La apuesta que había realizado en la Agencia N° 406, de Omar Fabián kubski, había prosperado y lo había convertido, definitivamente, en un nuevo millonario.

Su ticket, el N° 200000017, fue beneficiado con 43.949.513,41 pesos en la modalidad tradicional “la segunda” de este juego de la Lotería de Santa Fe.

Confió que, con algunos intervalos, desde hace un año y medio juega a los mismos números: 11, 16, 17, 20, 27 y 29, que son las edades de sus hijos, que le trajeron “suerte” en el Sorteo N° 2682 del 23 de junio. “Estaba en pleno trabajo cuando recibí un llamado de mi señora para contarme que habíamos ganado. Ella había visto una publicación en las redes sociales y a los números los sabía de memoria, así que no podía estar equivocada. Afortunadamente no me puse nervioso. Es que tenía un pálpito certero, mucha fe, que un día íbamos a sacar. Entonces pensé, perfecto, ya está”, manifestó el hombre, que reside en Oberá desde hace varios años.



Eso sí, al regresar a casa, no pudo dormir. Su cabeza era una usina, “porque una cosa es desear y otra que se haga realidad. Es seguro que esta cifra va a modificar algunas cosas en la familia, pero no me va a cambiar mi forma de ser. Espero tener la suficiente claridad para administrar bien el dinero”, añadió el afortunado que, en un primer momento, pensó en encarar un negocio para generar ingresos, viajar, y por sobre todo, asegurar el futuro de sus hijos.

Aseguró que seguirá apostando al Quini 6 porque en dos oportunidades había sido beneficiados con premios menores. “En una ocasión me gané 1500 y en otra algo de cuatro mil en los sorteos extras. Esta fue la tercera, la vencida, y valió la pena”, agregó el ganador, que fue recibido por el presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, y el gerente de Juegos del Instituto, Jorge Raimondi.

Para mañana (miércoles 26 de junio) –Sorteo N° 2683- el pozo acumulado será de 55 millones de pesos.