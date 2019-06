Solicitan donaciones para la familia de la mujer que murió atropellada en Posadas mientras tenía a su bebé en brazos

Semanas atrás se conocía la noticia del camión que atropelló a una madre junto a su pequeña criatura en Posadas, hecho que se cobró la vida de la joven mientras que el bebé salió ileso. Analía Colazo Bidegain, presidenta de la fundación Ferroclub Nordeste Argentino, indicó que tras lo sucedido se contactó con el padre del menor quien también quedó a cargo de los demás hijos de la pareja, uno de ellos tiene una enfermedad mental.

Analía Colazo Bidegain – presidenta Fundación Ferroclub. FM Libertad

“Lo triste es que la otra hija, de once años, padece esquizofrenia y presenció toda la situación. Ella levantó a su hermanita cuando sucedió el accidente”, indicó sobre lo ocurrido. La niña, precisó, tiene un cuadro de esquizofrenia severa que se suma a todo lo que vivió tras el fallecimiento de su madre. En ese sentido, Bidegain manifestó que el hecho de por sí es “difícil de asimilar para una persona en estado normal, entonces imaginalo en el caso de la nena”.

El padre de los menores ahora se encuentra a cargo de sus tres hijos y se le ha vuelto complicada la situación debido a la salud de pequeña de once años. “Ella tenía una pensión con contributiva por discapacidad y se la cortaron así como la Asignación Universal por Hijo”, mencionó. Ante la difusión de lo suscitado, agregó, una persona que trabaja en ANSES se contactó con ella para revertir el panorama y al día siguiente se realizaron las tramitaciones correspondientes.

“Ese era el único ingreso de la familia. El papá vive de changas y la mamá se fue con el sueño de la casa propia, había hecho todos los trámites que precisa el IProDHa”, indicó Bidegain. El lugar donde viven actualmente se encuentra sobre una avenida, por lo que el temor del padre es que la nena de once años se aleje del hogar. “Entre los dos hacían changas y se turnaban para cuidar a sus hijos. Ahora él no puede ir a hacer trámites porque no tiene con quién dejar a los chicos”, dijo.

Lo que la familia necesita de forma inmediata es salir del lugar donde habitan y también donaciones como ser leche especial de 0 a 6 meses para el bebé, pañales tamaño mediano y alimentos no perecederos para el resto de la familia así como carnes y verduras para una mejor alimentación de los chicos. Ellos se encuentran viviendo en el barrio Fátima pero, para evitar invadirlos, las donaciones también pueden concretarse a través de la fundación vía teléfono celular al número 3764-290221 o por Facebook a la página que es “Fundación FC NEA Acciones Solidarias”.

A.B.V.