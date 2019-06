Papelón en el Federal A: Alvarado de Mar del Plata ascendió a la B Nacional porque su rival hizo una sentada de protesta en pleno partido

San Jorge de Tucumán se sentó en protesta pacífica contra el arbitraje de Adrián Franklin y se retiró de la final por el ascenso a la B Nacional. Alvarado festejó el ascenso como tal mientras los jugadores de San Jorge envueltos en impotencia visibilizaron su desconformidad con el juez principal.

La final por el segundo ascenso a la B Nacional quedó en el centro de atención. Y con justeza porque, en una movida tan insólita como particular, los jugadores de San Jorge de Tucumán realizaron una sentada en pleno partido a modo de reclamo contra el arbitraje de Adrián Franklin, en el cruce de vuelta contra Alvarado de Mar del Plata.

En efecto, a los cuatro minutos del segundo tiempo y con el marcador 1-0 a favor de los marplatenses (gol de Emiliano López), los futbolistas del elenco tucumano se negaron a seguir jugando el encuentro y mostraron su disconformidad con los fallos arbitrales sentándose en el césped.

Antes, en la etapa inicial, San Jorge había sufridos dos expulsiones: a los 24 minutos la de David Valdez y a los 48 la de Enzo Guardia. Además, al cierre del primer tiempo ya contaba con cinco amonestados (Alvaro Pavón, Rolando Serrano, César More, Nicolás Carrizo y Ricardo Tapia).

Lógicamente, la final del Federal A no pudo continuar, Franklin debió suspender el cruce y ahora habrá que esperar el fallo del Consejo Federal de la AFA, que le otorgaría el ascenso a la BN a Alvarado.

«Tomamos esta decisión porque creemos que fue un afano lo que nos hizo en el primer tiempo. Nos toca pagarlo a nosotros, somos padres de familia y tenemos que pensar en nuestros hijos”. Con esas palabras, Ricardo Tapia, capitán de San Jorge, explicó por qué el equipo tomó la decisión de sentarse en medio del partido y no continuar jugando. «Esperábamos un pésimo arbitraje, pero así no», concluyó.

«La decisión es por bronca, no nos pueden robar de esa forma. La sentada es nuestra protesta. No estamos en condiciones de salir a jugar con este tipo dirigiendo, no puede dirigir», afirmó Maximiliano Guardia, otro de los futbolistas de San Jorge. (Interior Futbolero)