Myriam Duarte: “Se debe aprender a comunicar con responsabilidad”

El tratamiento mediático de un reciente caso de desaparición de una chica misionera, volvió a disparar la necesidad de reflexionar sobre el ejercicio profesional de la comunicación a la hora de tratar estas problemáticas.

La subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Myriam Duarte, fue entrevistada en el programa “El Foro” y en ese marco, el eje de la charla se fue centrando sobre esa cuestión.

“Me llama la atención el tratamiento orientado a ‘novelar’ una situación sobre la que se desconocía la información real, y con el ‘se dice qué’ se termina convirtiendo esto en una situación que tiene poco que ver con la realidad. Se termina enganchando a público desde la perspectiva de una telenovela y no como una problemática social. Además, me llamó la atención que frente a otro caso que tuvimos en la provincia, en la localidad de San Vicente, no se hizo el mismo tratamiento y eso tuvo que ver con el perfil de esa víctima, parece -consideró- que hay víctimas más sindicables como víctimas de su desaparición que otras, y esos diferentes enfoques parecen tener que ver, muchas veces, con el origen social”.

Duarte afirmó luego que “tratar los casos de esta manera me parece que no aportan nada porque se juega con situaciones muy sensibles, siendo que las problemáticas de trata de persona o secuestros son delitos federales que movilizan fuerzas policiales provinciales y de todo el país, y esa exposición mediática de hipótesis falaces puede implicar altísimo riesgo para la víctima. Hay una responsabilidad muy grande de parte de los medios de comunicación”, subrayó.

Ante ese panorama la funcionaria sostuvo que “se debe aprender a comunicar con responsabilidad, más aún, teniendo en cuenta que nuestra provincia, y toda la región NEA, son áreas de captación para la explotación sexual o laboral”.

Reforzó su idea explicando que “ante alguna hipótesis que oriente la posibilidad de un secuestro que active los mecanismos de investigación, lo que luego sea materia de trabajo de parte de las fuerzas de seguridad no puede ni debe difundirse, porque puede estar poniéndose en riesgo la vida”.

Estuvo de acuerdo en que “cuando la familia da la alerta porque pierde el contacto con uno de sus integrantes se debe difundir la imagen de la posible víctima, pero a partir de eso los medios no deben construir hipótesis. Leí notas que se contradecían de un párrafo a otro, y eso no tiene sentido si queremos aportar sinceramente”.

“Por eso, nos parece importante que los medios de comunicación tomen las capacitaciones necesarias, y si bien algunos pueden creer que tienen bien preparadas sus formas de abordar el tema, deben saber que el marco normativo va cambiando y que hay responsabilidades sociales y penales establecidas al respecto. En algunos casos, la dinámica cotidiana de los medios de comunicación pierde de vista el trasfondo humano”.

“Se nota un mayor involucramiento”

Durante otro tramo de la entrevista, Myriam Duarte se refirió al desempeño de su área: “Es difícil plantear tipos de violencias cotidianas porque al trabajar nos vamos encontrando con situaciones nuevas, que cuestan resolver, y a las que enfrentamos teniendo previamente discusiones de equipo. En varias ocasiones hemos actuado como articuladores para que quien realiza una denuncia sepa a qué organismos recurrir específicamente. Muchas veces nos llaman vecinos o familiares preocupados porque no saben cómo actuar, y nosotros los acompañamos porque el objetivo es no dejar a la población que acude a nosotros sin respuesta”.

Valoró en ese aspecto el aporte constructivo de los medios de comunicación porque “se nota un mayor involucramiento de terceras personas ante casos de violencias que no hubieran llegado a ser asistidos si no denunciaban, y que haya más gente que hace esos planteos tiene que ver, entre otras acciones, al efecto positivo del rol de los medios de comunicación”, y reconoció a su vez que “creo que falta trabajar muchísimo en algunos organismos del Estado para estar a la altura de esa demanda de la sociedad que tiene otro nivel de concientización”.

Duarte cerró el tramo final de la entrevista volviendo a citar el reciente caso de la chica misionera desaparecida que luego fue encontrada en la provincia de Córdoba, considerando que “lo más importante es que la chica fue hallada e hizo contacto con su familia, pero ahora el desarrollo de la investigación es una cuestión judicial, y me parece que lo importante de estas historias es aprender a ver cómo manejarnos de la mejor manera para no cometer errores, de parte tanto los medios de comunicación como de los funcionarios”.