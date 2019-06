Mercado de pases: mientras continúa la copa América, mirá como se mueven los clubes de la Superliga en materia de refuerzos

Mucha actividad de mercado en los clubes: el Pelado Silva en Argentinos, Burdisso y Cerutti pasaron la revisión médica en San Lorenzo, Defensa incorporó tres jugadores y los grandes están al acecho. Boca ya sumó a Mac Allister y espera por Salvio. En River aún no hay altas.

Falta poco más de un mes para el inicio de la Superliga. Hubo pases importantes, como el de Alexis Mac Allister, que ya se entrena, y del Toto Salvio (resta firmar) a Boca. El Xeneize también va por el venezolano Jan Hurtado, de Gimnasia.

San Lorenzo ya tiene a Guillermo Burdisso y Cerutti, de Independiente, que llegaron con el pase libre. Independiente sigue las gestiones por el colombiano Andrés Roa, muy avanzando, y no anula las gestiones por Menossi y sigue negociando con River por Barboza (le surgió Paranaense de competidor). Por su parte, Racing ya cuenta con Matías Rojas y está cerca de sumar a David Barbona (Atlético Tucumán).

Para estar al tanto de lo que pasa en todos los clubes de la Superliga:

BOCA

Entrenamiento de Boca en Cardales: Alexis Mac Allister ya trabaja con Alfaro (prensa Boca).

Altas: Alexis Mac Allister ya firmó su contrato y se entrena con Alfaro. Llegó a préstamo por un año. Salvio arregló, falta formalizar el acuerdo con Benfica.

Bajas: por Agustín Almendra aún no se avanzó con Napoli. Agustín Rossi, que volvió de Chile, se fue a Lanús. Gonzalo Maroni volvió de Talleres y pasó a préstamo a Sampdoria. Chicco se fue a préstamo a Patronato.

Gestiones: Maxi Meza, Jan Hurtado, Ever Banega (el Galatasaray de Turquía también lo quiere), Daniele De Rossi. Y van a buscar a un marcador central.

RIVER

Altas: ninguna. Vuelve Alexander Barboza de su préstamo, lo quiere Independiente, pero en Núñez rechazaron la primera oferta aunque Gallardo ni lo llevóa la pretemporada. Se sumó el interés de Athletico Paranaense. Iván Rossi también regresa y se iría, al igual que Carlos Auzqui.

Bajas: Camilo Mayada no renovó y se fue a Atlético San Luis. Se rechazó una oferta de Celta de Vigo por Martínez Quarta.David Martínez, defensor de la Reserva, pasó a Defensa y Justicia, a préstamo. Lollo se iría a Banfield.

Gestiones: Paulo Díaz, el central que quiere Gallardo desde el semestre pasado, está en Arabia y se complicó su llegada.Matías Vargas es un sueño que parece casi imposible. Además, hubo un sondeo por Payero, Banfield, pero también parece lejano. Al final, se le renovó el contrato a Bologna.

INDEPENDIENTE

Altas: además de la llegada de Sebastián Beccacece como DT, regresó Albertengo del préstamo de Estudiantes. También volvieron Domingo Blanco y Gastón Togni de sus préstamos en Defensa y Justicia. Además, Lucas Villalba.

Bajas: Cerutti, Guillermo Burdisso y Brítez (se terminaron los préstamos).

Gestiones: Nico González, del Stuttgart, está difícil, Barboza y Lucas Menossi se gestionan por pedido de Beccacece. En el caso del volante de Tigre, el club de Victoria descartó la última oferta y le hicieron un nuevo ofrecimiento a River por el defensor. Miguel Torrén es una opción a Barboza. Se avanzó bastante con el colombiano Andrés Roa, que pertenece al Deportivo Cali y jugó la última temporada en Huracán, pero está complicado por el cupo de extranjeros. No se baja de la pelea por Sebastián Palacios (Talleres) y Gigliotti fue descartado.

RACING

Matías Rojas firmó con Racing. Foto: @RacingClub

Altas: Matías Rojas (ya pasó la revisión médica) firmó por cuatro años y jugará con la 10. Ya se arregló la llegada de Barbona. Vuelve Santiago Rosales, pero será cedido a préstamo a Patronato.

Bajas: Renzo Saravia (Porto), Pol Fernández (Cruz Azul) y Ricardo Centurión (a préstamo al Atlético San Luis de México). Juan Patiño seguirá su carrera en Cerro Porteño. Lotti y Yonathan Cabral fueron cedidos a Atlético Tucumán (debían volver de sus préstamos). Andrés Ríos a la MLS. Andrés Ríos seguirá su carrera en la MLS (San José Earthquakes).

Gestiones: José Luis Rodríguez Basanz, lateral derecho de Danubio, ya recibió el llamado del Chacho. Si se cae lo del uruguayo, Leonardo Godoy (Talleres) está en carpeta. Interesa Walter Montoya (volante de Gremio e intentarán convencer a Reniero, quien no será tenido en cuenta en San Lorenzo.

SAN LORENZO

Altas: Bruno y Mauro Pittón, de Unión. Guillermo Burdisso llegó libre de Independiente. Ezequiel Cerutti, quien se desvinculó del Al-Hilal. Vuelve el Chimy Avila de su préstamo (por ahora se queda porque según Lammens no hay ofertas). Se le renovó el préstamo a Poblete.

Cerutti al pasar la revisión médica con San Lorenzo.

Bajas: Rentería y Gustavo Torres bajaron a la Reserva y se irán del Ciclón. Monetti no sigue. Lazio tiene en carpeta a Gaich. Pizzi dio de baja a Gonzalo Rodríguez y a Nicolás Reniero.

Gestiones: Está cerca de volver Nico Navarro. Interesa Nehuén Paz, de pasado en Newell’s y Lanús, que pertenece al Bologna de Italia. Además, hay negociaciones por Federico González (Tigre), Tito Villalba, Cauteruccio, Menossi y Pablo Hernández.

ATLETICO TUCUMÁN

José Luis Fernández al firmar con Atlético Tucumán.

Altas: Pichi Erbes (viene de Paraguay), Luciano Monzón (de Chile), ambos ex Boca, Dylan Gissi y José Luis Fernández, ex Racing. Augusto Lotti, a préstamo de Racing. Se renovó el préstamo de Yonathan Cabral. Gustavo Toledo, de Colón.

Bajas: Juan Ignacio Mercier (no le renuevan), Barbona (Racing) y Aliendro (Colón).

LANÚS

Altas: Ezequiel Muñoz, defensor que viene de Europa y comenzó en Boca. Firmó Agustín Rossi, a préstamo desde Boca.

Rossi, nuevo arquero de Lanús (Twitter).

Bajas: De la Vega está muy cerca de irse al Genoa de Italia, Marco Torsiglieri (volvió a Vélez) y Leandro Maciel a Aldosivi. Leonel Di Placido será transferido al Besiktas y Matías Ibáñez no será tenido en cuenta.

Gestiones: Diego González (Racing). Leo Fernández, goleador uruguayo con Fénix, que fue comprado por Tigres de México y puede llegar a préstamo.

ROSARIO CENTRAL

Ciro Rius al firmar con Central.

Altas: Ciro Rius (Defensa y Justicia), Zabala (Unión), Brítez (Unión).

Bajas: Jarlan Barrera, Gonzalo Bettini, Nicolás Giménez y Marcelo Ortiz. Camacho se fue a Xolos de Tijuana. Además, Ledesma y Gil son los apuntados para emigrar en esta temporada porque el club necesita vender.

Gestiones: Cristian Chávez, delantero de Aldosivi. Acevedo, ex San Martín de Tucumán. Sebastián Ribas, de Lanús.

NEWELL´S

Altas: No hay.

Bajas: Víctor Figueroa. Brian Sarmiento.

Gestiones: Gabriel Carabajal (Godoy Cruz) y Fernando De Paul (U. de Chile) y Sebastián Ribas (Lanús).

ALDOSIVI

Evangelista al sumarse a Aldosivi.

​​Altas: Fernando Evangelista (Estudiantes), Leandro Maciel Caín Fara (Ferro) y Marcos Miers, defensor que llega desde Deportivo Lara. Gil Romero.

Bajas: No hay. Alan Aguerre está en la órbita de clubes mexicanos.

Gestiones: Diego Mendoza (Huracán). Patricio Toranzo.

ESTUDIANTES

Altas: No hay.

Bajas: Lucas Albertengo (regresa a Independiente tras el préstamo), Mariano Pavone (Milito le avisó que no será tenido en cuenta y se fue a Defensor Sporting de Uruguay) y Rodrigo Braña (se retiró). Daniel Sappa (Arsenal).

Gestiones: Nicolás Oroz (U. de Chile) y Nicolás Orsini (Sarmiento). Juan Fuentes, de O’Higgins.

GIMNASIA

Altas: Matías García, lateral/volante que llegó de San Martín de San Tucumán.

Bajas: Facundo Oreja. Santiago Silva no renovará su contrato. Alexis Martín Arias puede irse a Colón. Faravelli quedó libre. Sampdoria quiere a Jan Hurtado, el delantero venezolano (el Lobo ya rechazó una oferta de cinco millones de euros). También lo quiere Boca.

Gestiones: Brahian Aleman (Al-Ettifaq, Arabia Saudita). García Guerreño, de Lanús, y Sebastián Ribas, de Lanús.

VELEZ

Alta: Tomás Guidara, lateral de Belgrano, Marco Torsiglieri (vuelve de Lanús) y Maxi Romero, de PSV. Fernando Gago, libre de Boca, que ya se entrena con el club.

Fernando Gago entrenándose en Vélez.

Baja: Joaquín Laso (se fue al San Luis de México) y Monterrey está interesado en Gastón Giménez. Gastón Díaz se va a Colón. Guido Mainero se puede ir a Defensa y Justicia.

Interesan: Germán Conti (Benfica).

Podrían irse: Lucas Robertone (el Sporting de Lisboa hizo una oferta que Vélez consideró insuficiente) y Matías Vargas (interesa en River y Porto).

ARGENTINOS

Alta: Santiago Silva, de Gimnasia, y Nicolás Silva, de Banfield.

Bajas: Leo Pisculichi, Gastón Bojanich y Gastón Machín (el DT no los tendrá en cuenta), Claudio Paul Spinelli (regresa al Genoa tras préstamo), Alexis Mac Allister (el pase es del Brighton de Inglaterra, fue a Boca).

UNION

Altas: Negocia por renovar con Franco Fragapane.

Bajas: Mauro Pittón, Bruno Pittón, Jonatan Bottinelli, Nereo Fernández, Diego Zabala, Lotti, Cuadra, Santiago Zurbriggen, Braian Alvarez, Brítez (volvió de Independiente y pasó a Central). Zabala (Central).

Gestiones: César Rigamonti, arquero de Belgrano, y Oscar Ustari.

COLON

Altas: Gastón Díaz, de Vélez, ya arregló y falta firmar. Aliendro, de Atlético Tucumán.

Bajas: Toledo está a punto de pasar a Atlético Tucumán.

Gestiones: Gastón Silva (Independiente). Matías Fritzler renovó su contrato y seguirá en el club. Alexis Martín Arias, arquero de Gimnasia.

BANFIELD

Altas: Hernán Toledo. Esteban Conde, arquero uruguayo. Jonás Gutiérrez. Israel Damonte, libre de Huracán.

Damonte ya se entrena con Banfield (@CAB_Oficial)

Jonás Gutiérrez ya se entrena en Banfield.

Bajas: Cecchini vuelve a Málaga, el Chelo Torres vuelve a Boca y el Mosquito Silva. Sporle al Dundee United, de Escocia.

Gestiones: Ya se arregló el contrato con Luciano Lollo (River), aunque resta acordar con el club de Núñez.

DEFENSA Y JUSTICIA

Gonzalo Piovi, Juan Gabriel Rodríguez y Luis Marcelo Herrera al firmar su contrato.

Altas: el DT Mariano Soso, que viene de trabajar en Ecuador. Ya empezó a sumar jugadores: David Martínez -zaguero de la Reserva de River-, Marcelo Herrera -ex defensor de Lanús-, Gonzalo Piovi -ex defensor de Racing-, Juan Gabriel Rodríguez -ex defensor de San Martín SJ-.

Bajas: Leonel Miranda (Xolos de Tijuana), Alexander Barboza (en River, aún no definió su futuro), Ciro Rius (Rosario Central), Lisandro Martínez (Ajax), Domingo Blanco y Gastón Togni (Independiente), Matías Rojas (Racing), Jonas Gutiérrez y Mauricio Tévez e Ignacio Huguenet (volvieron a Newell’s). Se terminó el préstamo de José Luis Fernández (firmó con Atlético Tucumán).

Gestiones: Lorenzo Faravelli (libre de Gimnasia). Francisco Fydriszewski, delantero de Newell’s, vendría a préstamo. Joaquín Torres, también de la Lepra. Guido Mainero, de Vélez.

HURACAN

Altas: el nuevo DT Juan Pablo Vojvoda. Se suma Adrián Calello, que vuelve al club. Mauro Bogado, Fernando Coniglio, Germán Lesman, Nicolás Romat, Diego Mendoza, Lucas Campana, Tomás Molina, vuelven de préstamos.

Bajas: a Iván Rossi se le terminó su préstamo y vuelve a River. Toranzo y Mancinelli ya se fueron. Quedaron libres Chimino y Pablo Alvarez. Israel Damonte pasó a Banfield.

GODOY CRUZ

Altas: Gabriel Alanís (compraron el 70% de su pase a Belgrano), Luciano Vella (llega libre de Instituto), Juan Brunetta (de Belgrano), Sebastián Lomónaco (Arsenal), Joaquín Mateo (Gimnasia y Tiro de Salta) y volvió Carabajal de su préstamo con Patronato.

Bajas: Luciano Abecasis y Diego Viera (libres). Juan Martín Lucero: se termina su préstamo. Alferez (Gimnasia y Esgrima de Mendoza).

PATRONATO

Mancinelli al firmar con Patronato.

Altas: Leandro Marín llega de Suiza. Lucas Mancinelli, ex Temperley. Santiago Rosales, a préstamo de Racing. Mathias Abero. Julián Chicco, a préstamo de Boca. Federico Mancinelli y Cristian Chimino, libres de Huracán.

Bajas: Germán Berterame, por final del préstamo. Dylan Gissi y Renzo Vera quedan libres. Carabajal volvió a Godoy Cruz. Rescaldani, libre, fue a Arsenal.

TALLERES

Altas: el DT uruguayo Alexander Medina. Busca un central, un volante central, un volante ofensivo y un delantero.

Bajas: No hay.

ARSENAL

Altas: Ezequiel Piovi, volante que llega desde Almagro. Volvió Federico Milo de su préstamo con San Martín de San Juan. El delantero Juan Cruz Kaprof, ex River. Ezequiel Rescaldani.

Kaprof tras firmar con Arsenal.

Rescaldani tras firmar con Arsenal.

Bajas: Ramiro López (Barracas Central), Sebastián Balmaceda (Tigre) y Mauricio Aquino (baja del DT Rondina).

Gestiones: Guido Mainero, de Vélez.

CENTRAL CORDOBA (Santiago del Estero)

Altas: Juan Galeano (volante de Aldosivi).

Bajas: Alfredo Ramírez, César Taborda, Javier Rossi y Diego Jara.

Gestiones: Weigandt (Boca), Gervasio Núñez, y Ricardo Noir.