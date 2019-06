Maxi Trusso: “Las Cataratas son únicas, majestuosas, te hacen sentir en el paraíso”

El cantautor argentino de música electropop, padrino de esta décima edición de Iguazú en Concierto, tocó ayer en las Cataratas con la fundación Fundecua. En la oportunidad disfrutó del lugar y dijo que este lunes viaja de regreso a su hogar “pero me voy con ganas de volver pronto” adelantó.

En una entrevista con Misiones Online y antes de dejar la tierra colorada este lunes, el cantautor argentino Maxi Trusso manifestó que “estoy muy contento de haber estado en Iguazú, pasamos días increíbles durante el festival, con mucha música y mucha conexión con la gente, con la fundación Fundecua y con el festival Iguazú en Concierto, que trajo a este lugar la música de todo el mundo”.

Trusso contó que el domingo estuvieron tocando en Cataratas, “dimos un cierre al evento con los chicos de la fundacion, y tocamos en las Cataratas para poder tocar con ese marco único de naturaleza, algo muy especial. Probamos una canción y sacamos un par de fotos para registrar el momento, fue muy lindo, después vamos a sacar un par de cosas de ahí”. La fundación para el desarrollo, la cultura y el arte: Fundecua, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que entiende a la cultura, el arte y la música en particular, como sólidas herramientas de inclusión y contención social para grupos sociales vulnerables.

En referencia a la maravilla natural del mundo emplazada en Misiones, que tuvo oportunidad de conocer ayer, Trusso destacó “las Cataratas son un lugar único, majestuoso, había visto fotos, videos y demás, y por más que te lo cuenten, no es lo mismo que venir a vivirlo y verlo personalmente. Cuando las ves, te das cuenta que no es lo que pensabas haber visto, es mucho más, tiene algo de espiritualidad, de majestuosidad, sentís como si estuvieras en un paraíso casi, con esta selva, este lugar un poco etnico, con una mezcla de misticismo”.

Por otra parte, indicó que está viviendo entre Buenos Aires y Estados Unidos, “no estoy en un solo lugar, porque los músicos nos movemos mucho, creo que el estar estático para un músico es como decaer, al menos para mi, así es que siempre estoy en movimiento, aunque intento estar con mi familia, con mis hijos lo mas que puedo también”.

Con respecto a su padrinazgo de Iguazú en Concierto dijo “me siento orgulloso de que me hayan elegido, es un evento muy bueno que se está haciendo en Misiones, ayuda mucho a nuestro país también, porque es un modo de promocionar la Argentina y un lugar tan lindo como este. Y el evento tiene eso de unir un poco la música, con el arte, con el cuidado del mundo, del medio ambiente, con la responsabilidad de cuidar nuestra naturaleza, de seguir con el tema del reciclaje y de no destruir nuestro planeta, de aprender a cuidarlo de verdad”.

Como mensaje para los chicos que sueñancon llegar alto como él, señalóque “hay muchas cosas que se pueden decir, pero creo que lo importante es escuchar su corazón y esforzarse, divertirse en el camino, y buscar algo que los motive. A mi me llevó tiempo encontrar algo que me motive, no es fácil, pero hay que buscarlo y cuando encontrás alguien que te motive, seguilo, aprendé de las cosas que puedaenseñarte, y eso te va llevando a encontrar nuevos caminos, como componer, tocar nuevos instrumentos, arte, diseño, tecnología y demás. Es importante juntarse con gente que te pueda estimular, gente que admires y que te empuje hacia arriba”.

Por ultimo dijo que se va de Iguazú con ganas de volver pronto, “me voy pero con ganas de volver pronto, quiero venir de vacaciones y a disfrutar”.