Jorge Suligoy: “La construcción del mundo hay que hacerla con pequeñas cosas desde lo cotidiano, y el arte ayuda en eso”

El reconocido guitarrista, cantante e investigador santafesino, pasó por los estudios de Los de Acá para recordar anécdotas, experiencias y valores que adoptó durante su radicación en nuestra provincia. También, realizó una breve comparación entre los géneros folclóricos y los saberes que deben manejar los músicos en la actualidad.

“Es una alegría enorme siempre venir a Posadas, yo que soy como un embajador itinerante de esta provincia, venir a cargar las pilas con la comida, la música, el mate, la charla, no tiene precio”. En esta línea, recordó el dicho: “En las fiestas estamos todos” es parte de lo que nos enseña el camino, música y en especial estos géneros que tienen que ver con nuestro Litoral, todos ellos nos enseñan estos valores, la solidaridad, el buen trato al otro, el respeto. Cuando hablamos del arte hablamos de sensibilizarnos para que esos mensajes nos toquen mejor y esa construcción que queremos hacer del mundo hay que empezarla cotidianamente y en pequeñas cosas, el arte ayuda en eso”, enfatizó el artista durante la entrevista realizada por el conductor Claudio Bustos.

Jorge Suligoy nació en Calchaquí provincia de Santa fe. Durante su infancia, sus padres se mudaron a Misiones cuando su padre fue contratado por una empresa para construir la Ruta N°17, que une Eldorado con Bernardo de Irigoyen,

Recordó que junto a sus hermanos: “Desde chiquitos cantábamos canciones del folclore en general, no éramos cerrados, me acuerdo que se escuchaba en la radio. Después en casa mi viejo tocaba el acordeón a piano pero era fanático de Ernesto Montiel”.

En una comparación entre Misiones y el resto de las provincias del país, el artista refirió a la necesidad de reflejar y afianzar los valores del trabajo, la bondad y la honestidad:

“Estamos tratando de construir un mundo mejor y a veces nos vamos en esas cosas que no podemos manejar como decir “que Planeta le dejamos a nuestros hijos”, yo al Planeta no lo puedo manejar, lo que sí puedo hacer es educar a mis hijos, entonces que hijos le estoy dejando a nuestro Planeta debería ser nuestra pregunta, porque eso si lo puedo modificar todos los días en mi casa, y la honestidad, la nobleza, el don de gente que tienen que tener nuestros gurises si se lo podemos dar nosotros. Tal vez no podemos cambiar el cambio climático, tal vez no podemos hacer que llueva menos o más, o el mega-canje, o hablar de Siria, pero si podemos estar informado de todo eso pero modificar nuestras pequeñas cosas”.

En cuanto a la música de Misiones respecto a las otras provincias, consideró: “Yo creo que hay un tema siempre polémico, y yo en esta sección voy a exteriorizar lo que siempre digo y que a muchos no les cae bien, pero hay cosas que no se pueden implantar por decreto. Hay cosas que tienen que venir del pueblo, y nosotros somos una provincia muy joven. Diría que con respecto a Santiago del Estero, a Salta, a Corrientes que son quinientos o seiscientos años, nosotros somos adolescentes prácticamente. Entonces no nos podemos auto-exigir tener una identidad, además ni Santiago del Estero, ni Salta, ni Corrientes han tenido las corrientes inmigratorias que hemos tenido nosotros”.

“Ninguna de ellas tiene un río Uruguay que te mete el portuñol maravilloso ni el jopará por el lado del Paraná que todos suponen que es un problema. A nosotros nos tocó estar acá en este portaviones metido en el Mercosur. Nosotros nos comemos una Feijoada y hacemos 100 kilómetros y estamos comiendo Chipaguazú, y está bárbaro eso… para mí es una riqueza. El Chamamé, la galopa, el Gualambao, el chotis, la Kolomeika, todo tiene que convivir y todos tenemos lugar, espacio y público, no hay que preocuparse por eso”.

En este sentido, también mencionó los legados artísticos de otras ramas del arte, como los que dejó Sygmunt Kowalski. También hizo mención de los trabajos de Bernardo Neumann, el legado de Vicente Cidade y Ramón Ayala, y al momento de aconsejar a las nuevas generaciones, consideró: “Lo que pasa es que el compromiso de los músicos misioneros debería ser formarse desde la intelectualidad para poder defender en los medios de comunicación. Hay gente que dice: Yo quiero tocar nomás, a mí no me pregunten nada, yo quiero tocar nomas”… y hay lugares donde no se puede tocar nomás, hay lugares donde vos en diez palabras tenés que poner a tu provincia de alguna forma en el espacio y cuanto mejor formado estés podés llegar a más lugares y a más gente con eso que sabés y que refleja de donde venís”.