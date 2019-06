Diputados radicales presentarán un proyecto para suspender las PASO presidenciales

Una iniciativa de un grupo de legisladores propone no realizar elecciones en las que no se dirima ninguna interna. Para ser aprobada necesitará votos de la oposición.

Un grupo de diputados de la UCR presentará este martes un proyecto de ley que propone, a un mes y medio de las PASO, suspender las elecciones primarias presidenciales y las provinciales de aquellas jurisdicciones en que los espacios políticos no tengan ninguna competencia interna. La iniciativa deberá contar con votos de algún bloque opositor para poder prosperar en el Congreso.

El texto de ley está firmado por varios legisladores radicales, entre ellos el senador y exvicepresidente Julio Cobos, y reformula el artículo 19 de la Ley N° 26.571 de Partidos Políticos que regula las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que tendrán lugar el 11 de agosto. El proyecto justifica la suspensión bajo el argumento de una reducción del gasto público.

“En el caso que no existan pluralidad de listas que compitan en forma interna dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las PASO. Si existe más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales”, sostiene el proyecto.