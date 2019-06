Desde la CGT afirman que creció “considerablemente” la informalidad de los empleos

José Milciades Giménez, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Misiones, afirmó que creció “considerablemente” la informalidad de los empleos en todo el país, lo que se suma a los numerosos despidos y suspensiones que se están provocando en los diferentes rubros, al no poder afrontar la crisis económica. Hay pedidos de evasión de la carga impositiva y los mismos son realizados tanto por empleadores como por empleados, afirmó Giménez.

José Milciades Giménez- Red Ciudadana

El hecho de querer evadir las altas cargas impositivas “es algo que nos está pasando a todos. Sobre eso debería trabajar el Gobierno, no se puede generar empleos con el alto costo impositivo que tiene este país”, expuso Giménez en una entrevista a Red Ciudadana.

Además, el diligente de la CGT, expresó su enojo con las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional: “Como no vamos a entrar en crisis si el salario de la gente no le alcanza para alimentar a su familia. El problema es la esclavitud, no dejan de hacerle creer al trabajador que el salario es caro”. A ello añadió que lo fundamental es trabajar para asegurar la alimentación de los argentinos y brindarles contención mientras no tengan trabajo.

