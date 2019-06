Caso Miriam Cubas: dos imputados declararon que no participaron en el homicidio de la joven

De los tres imputados del delito de “homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o más personas”, este lunes en el Tribunal Penal 1 de Eldorado, declaron: Enzo A.D.S (16 años en el momento del crimen) y Cristian V. (17 años en el momento del crimen), en tanto que Ariel “Chinchulín” C. (19 años en el momento del crimen) se abstuvo. También declararon el padre de Miriam, Ricardo Cubas y el empleado que custodiaba el predio en ese momento.

El pasado 10 de junio de 2019, en el Tribunal Penal 1 de Eldorado, se abrió el debate con la lectura de la acusación a los tres imputados por el delito de “homicidio agravado por alevosía, en concurso real de dos o más personas”. Tras la lectura se pasó a un cuarto intermedio, para realizar una inspección judicial en el pinar de Puerto Piray (lindante al barrio Parque de esa localidad), donde fue hallado el cuerpo de Miriam Cubas, el martes 7 de abril de 2015, cerca de las 17 horas.

Luego de lo realizado, este lunes 24 de junio se volvió a abrir el debate en el Tribunal, integrado por los jueces Lyda Gallardo, Atilio León y la jueza de Cámara Civil Carla Bergotini.

De los tres imputados dos están con defensor oficial y uno solo tiene abogado particular. Y en esta segunda jornada del juicio oral y público, declararon dos imputados, quienes aseguraron que no participaron en el homicidio de Miriam Cubas.

Cristian V. dijo que él jamás estuvo en el lugar del hecho, en el pinar donde fue hallado el cuerpo de Miriam Cubas. Sostuvo que lo incriminaron porque tuvo problemas con los otros dos imputados Enzo A.D.S y Ariel C. El problema según Cristian V. fue por un arma, una escopeta, pero reiteró que él no estuvo ahí e intentó así tomar distancia del hecho.

En tanto que a su turno, Enzo A.D.S. relató que él sí estuvo en el lugar del hecho, y que en determinado momento se le acercó Ariel C. a quien conocía, y comenzó a caminar con él, luego contó que delante de ellos iba una chica, que después él pudo identificar que era Miriam Cubas. Y dijo que Ariel se adelantó y se fue a hablar con la chica, él escuchó que la chica decía “no, no, no”, y en un momento determinado vio que Ariel C. sacó un arma blanca de su cintura y con ella le clavó una puñalada en la parte del frente a la chica. Según Enzo A.D.S, con este accionar él se asustó y salió a correr hasta que se encontró con Torres, un testigo que aún no declaró, que estaba como incrédulo con lo que le contó Enzo A.D.S. Ambos volvieron hasta el lugar del hecho y advirtieron que la chica tenía otras lesiones en la espalda y manchas de sangre, entonces fueron hasta una casa donde pidieron un teléfono y llamaron a la policía.

Enzo dijo que ese mismo día recibió amenazas por parte de Ariel C. para que no cuente nada porque si no iba a tener problemas él y su familia. Por eso el padre lo entregó a la policía, sabiendo que su hijo no había participado del hecho.

Otros testigos

Además de los dos imputados este lunes declararon dos testigos más, Daniel Mayer, empleado de Prosegur en ese momento, que estaba a cargo de la custodia del predio de Arauco donde se encontró el cuerpo de Miriam Cubas.

El hombre solo dijo que fue tomando conocimiento de la situación y llamó a la policía.

Luego declaró el padre de la víctima, Ricardo Cubas, quien manifestó que se enteró de lo sucedido por un vecino y fue rápidamente al lugar de los hechos. Cuando llegó trató de reanimar a su hija pero ya estaba fallecida.

Y agregó que según historias que escuchó en el pueblo, habrían sido cinco los que mataron a su hija y que aparentemente fue por equivocación que la mataron a ella. Cubas indicó además que se siente perseguido y amenazado con su familia, contó que le sacaron la cruz que habían puesto en el monte donde fue hallado el cuerpo de su hija.

El debate finalizó cerca de las 14 horas este lunes, y de acuerdo a fuentes judiciales allegadas al caso, “el juicio va para largo, tal vez supere este fin de mes, ya que se prevé que en este debate declaren unos 30 testigos, todo depende de cómo se vayan acomodando las audiencias, y los alegatos que seguramente serán extensos” indicaron en diálogo con Misiones Online.

El caso

Cabe recordar que el asesinato de Miriam Cubas (16) ocurrió el martes 7 de abril de 2015, cerca de las 17 horas, en un pinar lindante al barrio Parque, de Puerto Piray. El caso conmocionó a la pequeña localidad, ya que minutos después del crimen, en dicho lugar un trabajador de la zona halló el cuerpo sin vida de la menor Miriam Estela Cubas, que presentaba 5 signos de heridas de arma blanca. Todo ocurrió cuando la joven se dirigía a su casa, por el atajo que solía tomar por el pinar, después de que se retirara de la BOP Nº 37, donde cursaba el 4º año.