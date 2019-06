Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la #CopaAmérica

Brasil y Paraguay abrirán la acción el próximo jueves. Argentina se cruzará con Venezuela el viernes desde las 16.

Uruguay superó 1-0 a Chile, y Ecuador y Japón empataron 1-1. Con estos resultados, Paraguay se quedó con la última plaza como mejor tercero y se mide ante Brasil. Gracias a la victoria, los charrúas obtuvieron el Grupo C y jugarán ante Perú, mientras que la “Roja” actuará frente a Colombia.

Venezuela y Argentina se cruzarán el viernes desde las 16 en el Maracaná. La Vinotinto tuvo un papel más que satisfactorio en su grupo: igualó los dos primeros encuentros sin goles, el primero ante Perú en el Arena do Gremio y luego con Brasil en el Arena Fonte Nova; mientras que después superó ampliamente a los bolivianos para obtener la clasificación. Por su parte, el cuadro albiceleste sumó apenas un triunfo, 3-2 ante Qatar, un empate 1-1 con Paraguay y sufrió una caída 0-2 frente a Colombia.

De ese lado de la llave quedó Brasil, el mejor del Grupo A con siete puntos producto de dos victorias (3-0 a Bolivia y 5-0 a Perú) y un empate (0-0 ante Venezuela). El rival del local será Paraguay, que se vio favorecido por el empate entre Japón y Ecuador.

Colombia, primero del Grupo B, se enfrentará con Chile el viernes y Perú chocará con Uruguay el sábado.

Los eliminados resultaron Qatar, Ecuador, Japón y Bolivia, el único seleccionado que no logró sumar al menos un punto.

Cuadro de cuartos de final

1- Brasil vs. Paraguay (jueves 27 de junio en Porto Alegre, Arena do Gremio)

2- Venezuela vs. Argentina (viernes 28 de junio en Río de Janeiro, Estadio Maracaná)

3- Colombia vs. Chile (viernes 28 de junio en San Pablo, Arena Corinthians)

4- Uruguay vs. Perú (sábado 29 de junio en Salvador, Arena Fonte Nova)

Semifinales

Ganador 1 vs. Ganador 2 (martes 2 de julio en Belo Horizonte, Mineirao)

Ganador 3 vs. Ganador 4 (miércoles 3 de julio en Porto Alegre, Arena Gremio)

Final

Domingo 7 de julio en el estadio Maracaná