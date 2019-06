La boleta corta y el mensaje de libertad que expuso Misiones con la visita de Urtubey

La presencia del gobernador de Salta en Misiones invitado a la conmemoración del Día de la Bandera, despertó especulaciones electorales y no puede ser de otro modo ya que integra la fórmula presidencial junto a Roberto Lavagna por el espacio Consenso Federal.

Pero una lectura atenta a lo que subyace en la foto de Hugo Passalacqua con Juan Manuel Urtubey es la fortaleza política de la Renovación que habilita al Gobernador a mostrarse con un candidato nacional sin prejuicios y sin contaminar la firme decisión de defender en las elecciones nacionales la autonomía provincial.

El Día de la Bandera, en Misiones, se tiene el privilegio de conmemorar en el sitio histórico que remite a las luchas por la independencia, que hermana a nuestra provincia con Salta, por la gesta de Belgrano y las significaciones de Guacurarí Artigas y Güemes.

La foto de los dos Gobernadores exalta precisamente el sentido de esas luchas que tiene vigencia en la reconstrucción del federalismo en la Argentina. Y resalta, como se dijo, las manos libres del movimiento renovador misionero de poder mostrarse con uno de los candidatos nacionales sin renunciar a las convicciones propias.

Es la ventaja de no “encolumnarse” con ninguno de los Frentes constituidos en el orden nacional para disputar las elecciones convocadas para octubre y previamente las primarias.

El acto del jueves precisamente, al rescatar el sentido de las luchas de la independencia en los extremos este y oeste del norte argentino, pone en el centro de la escena político – electoral, las convicciones de la Renovación que entiende que lo que está en juego es la identidad misionera que tiene un hilo conductor entre esa historia y el presente.

Es lo que alumbra la convicción política de que la construcción de una Argentina, capaz de terminar con los ciclos de gobiernos neoliberales y populares o populistas, se debe encarar desde una perspectiva superadora de las antinomias que se presentan desde Buenos Aires.

Las plataformas difundidas por los frentes nacionales vuelven a caer en esa antinomia de las dos veredas que se conoce hoy como la grieta. La Renovación se resiste a ir de un fracaso del pasado a otros fracasos aún peores.

Pero presentar en agosto y octubre sólo candidatos por Misiones sin “colgarse” de los candidatos nacionales, no es lo mismo que no elegir. Al contrario, se elige y al mismo tiempo se anuncia y se pronuncia la autonomía de los misioneros en la toma de decisiones. Diciéndolo fácil, se llega con las manos libres para no rendirse a las órdenes de Buenos Aires.