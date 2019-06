Amor por Leo nao tem fim: el Lionel Messi brasileño que se llama como el crack argentino

Nunca tan real: el nene, de seis años, se llama Lionel Messi Maier Dos Santos. Y su mamá hubiera querido que naciera en Argentina. El femóneno Leo nao tem fim.

Camina con la camiseta del Barcelona por las afueras del Beira-Rio, allí donde se entrenó la Selección Argentina. Tiene la 10 en la espada. Y atrás, su nombre: Messi. Sí, nunca tan real, el nene lleva su nombre. No el de Leo, no el del crack argentino: el suyo. Hace seis años, cuando nació, su mamá le puso así: Lionel Messi Maier Dos Santos.

Luisana, su mamá, nunca tuvo dudas. “Lo llamamos así porque es el ídolo de nuestra familia. Miramos los partidos de Argentina y del Barcelona. Siempre. Y todo por Messi. Es inexplicable lo que nos pasa con él”, cuenta.

Es más, de haber podido, ella habría querido que su propio Lionel Messi naciera en… “Argentina, sí, en la misma tierra. Y en Rosario también, por qué no. Me gustaría mucho conocer ese país y también a Lionel, claro”, insiste la mamá que habla por el propio Messi, más tímido que el crack argentino, un verdadero fenómeno acá en Brasil. Los hinchas no sólo lloran por él. También tienen estos actos de amor y de profunda admiración por el 10.

Aunque parezca bizarro, cuando juega a la pelota con sus amigos, lo llaman así, como corresponde: Messi. Su mamá en la casa le dice Lionel, pero a él, en la escuela, sus amigos, hasta su papá, lo llaman Messi. Sí, Messi tocala, Messi pateá, Messi esto, Messi lo otro… El Messi brasileño, más real que ninguno.