Fue a teñirse el cabello pero terminó con quemaduras y calva

Una joven inglesa sufrió la peor pesadilla de su vida al teñirse las raíces de su cabello. Nunca imaginó es que terminaría con quemaduras severas y casi calva, debido a una prolongación en el tiempo de exposición al químico.

Jasmine Schofield (19), quien vive en Lancashire, pagó 95 libras esterlinas para retocar su pelo. Según contó en las redes sociales, su peluquera le dejó durante una hora y media el agua oxigenada. Su cabeza estalló en ampollas, por lo que se vio obligada a acudir al médico para tratar sus quemaduras con un gel.

“Sentí como si tuviera un montón de insectos por toda mi cabeza. Fue muy irritante”, comentó la joven afectada, quien también afrontó la caída de su larga melena.

Sobre su peluquera, Jasmine recordó que le había preguntado si se sentía bien, a lo que ella advirtió que le “ardía bastante”. “Luego me dijo que aguantara tanto como pudiera. Me trajo una bebida, entonces no la vi por mucho tiempo. Ella me dejó. Fue realmente incómodo y yo estaba tratando de sacarme el líquido. Estaba ardiendo”, detalló.

Jasmine dijo, además, que se vio obligada a ausentarse en el trabajo durante una semana y media porque su cuero cabelludo estaba seco y escamoso.

“No voy a teñirme el cabello durante seis a doce meses porque es muy frágil. Tengo miedo de que se rompa y se caiga nuevamente”, reconoció la mujer.

Fuente: Los Andes