Día Internacional de la Selfie:  ¿por qué se celebra?

Son parte del día a día e invaden las publicaciones cotidianas de las redes sociales. Elegido de manera arbitraria, esta fecha se festeja desde hace cinco años con el hashtag #NationalSelfieDay

El 21 de junio, en el mundo se celebra el #NationalSelfieDay, desde el 2014 que el DJ Rick McNelly fundara en la organización que lleva para recaudar fondos para distintas causas benéficas a través de las selfies.

El selfie stick y la cámara de fotos poco a poco están perdiendo uso siendo el verdadero protagonista de las redes sociales una sola: la selfie, la “autofoto” tomada con la cámara frontal del celular. A esta tendencia se sumaron todas las generaciones, desde los centennials y millennials hasta los adultos mayores y la generación touch con sus primeros pasos en la tecnología.

Consejos de influencers para obtener la selfie perfecta

“Mis cinco consejos son: buena luz, siempre en exteriores, desde arriba, sonriendo y con el celular un poco girado a 45 grados”, comparte la influencer fashionista Angie Landaburu.

Por su parte, Stephie Demner, agregó qué la luz sea frontal para que no se generen sombras raras en la cara y en lo posible que sea natural del estilo del ring light (las que usan las maquilladoras). Otro de sus consejos fue tomar un buen ángulo. Su tercero, un lindo filtro para después editarla pero que sea natural, “cuanto más natural, mejor”, dijo. Y lo más importante para ella: “que el fondo se lindo, que no aparezca por ejemplo un tacho de basura, o un inodoro, hay cuidar que el fondo no desvíe la atención”. Cómo último consejo, recomendó sacar varias fotos con distintas expresiones para después elegir la que más guste.

Valentina Salezzi, que comparte con sus seguidoras sus tutoriales de maquillaje, reveló dando énfasis en la luz: “Cuando tengo que mostrar algún makeup o anillo, la luz es lo principal. Tenés que fijarte donde de plano y no haga sombras. No poner el celular al mediodía”. Como experta, agrega que los espejos de camarines son los mejores y que con esa ayuda en las fotos salís “una diosa”.

Por otra parte, la influencer recomendó que la cámara del teléfono tiene que ser de buena calidad, sino sale borrosa. “La foto se tiene que sacar desde la cámara original, no desde un filtro de programas, esto es para que la foto sea bien nítida”.ç

