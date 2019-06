Del Potro no descarta retirarse del tenis tras la lesión: “Si el otro día fue mi último partido, no lo sé”

El tenista será operado de la rodilla el sábado en Barcelona y dijo que todavía “es muy pronto” para saber si podrá continuar en el circuito.

El destino volvió a jugarle una mala pasada a Juan Martín del Potro: tras su lesión de rodilla en el ATP de Queen’s el tenista confirmó que será operado el sábado en Barcelona y dijo que no descarta retirarse del tenis.

“Mañana me opero y no puedo hablar mucho más de eso. No sé qué va a pasar más adelante. Ojalá pueda volver a tener salud en la rodilla. Si el del otro día fue mi último partido de tenis no lo sé, eso recién se verá durante la recuperación”, dijo el tandilense. Además explicó que los médicos le recomendaron pasar por el quirófano para obtener un mejor resultado.

“Es un momento duro, triste para mí. No me lo esperaba ni un poco”, agregó.

El argentino se retiró del ATP de Queen’s luego de sufrir un pequeño resbalón cuando enfrentaba al canadiense Denis Shapovalov. Ahí comenzó a sufrir dolores en la rodilla que se había lastimado el año pasado.

“Los estudios realizados anoche en una clínica de Londres indicaron que Juan Martín volvió a sufrir una fractura en la rótula derecha. Tras las interconsultas con el médico Ángel Cotorro, se determinó que la lesión requiere intervención”, dice el comunicado de prensa.

Una carrera marcada por las lesiones

Enero 2008: fisura en una vértebra lumbar. Dos meses afuera del circuito.

Mayo de 2008: microdesgarro lumbar. Dos semanas lesionado.

Noviembre 2008: rotura fibrilar en el aductor derecho; se perdió el último día de la final de Copa Davis entre Argentina y España.

Enero 2010: comenzó a sufrir dolores en la muñeca derecha y se operó. Ocho meses afuera de las canchas.

Mayo 2011: desgarro en la inserción del recto anterior izquierdo. Dos semanas afuera.

Mayo 2012: lesión en la rodilla derecha. Casi un mes sin jugar.

Agosto 2012: comenzó a sentir dolores en la muñeca izquierda.

Septiembre 2012: lesión en el fibrocartílago triangular de la muñeca izquierda. Un mes afuera.

Abril 2013: tres meses sin jugar por un virus que derivó en broncoespasmos.

Enero 2014: las molestias en la muñeca izquierda lo llevaron a que se operara en marzo.

Enero 2015: un año después de esa primera intervención tuvo que volver a operarse la muñeca izquierda.

Junio de 2015: tercera operación en la muñeca izquierda. Estuvo 327 días sin jugar.

Octubre 2017: se cayó en Shanghai y tuvieron que inmovilizarle la muñeca izquierda con una férula. Hizo reposo por unos días.

Mayo 2018: se desgarró en el Masters 1000 de Roma.

Octubre 2018: se resbaló y cayó mal. Como consecuencia se fracturó la rótula de la rodilla derecha. Volvió 131 días después, en Delray Beach.

Junio 2018: en Queen’s volvió a resbalarse y a lesionarse la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente.

