El conmovedor relato de Dolores Fonzi, a dos meses de haber superado el cáncer de mama

La actriz, que le hizo frente a la enfermedad y aclaró que hoy está curada, compartió una imagen de cuando se sometió a la mastectomía y la acompañó con un emotivo mensaje.

Con el objetivo de ponerle fin a las especulaciones que giraron en torno a su estado de salud, Dolores Fonzi optó por aclarar la situación y develó que tuvo que someterse a una mastectomía para hacerle frente al cáncer de mama.

“El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable”, supo revelar la actriz en sus redes sociales, al poco tiempo de que los médicos le dieran la noticia de que había logrado vencer la enfermedad.

A dos meses de haberse sometido a la cirugía, Dolores compartió en Instagram una significativa foto de ese día, en la que se la ve a punto de entrar al quirófano y acompañada por uno de sus mejores amigos: el actor Ezequiel Díaz, con quien trabajó en la obra Entonces la noche.

Junto a la imagen, Lola escribió sentidas palabras que conmovieron a sus seguidores. “Recuerdos de este 2019 que ya se podría ir yendo. Acá, con @eschidiaz, representando una escena de ER sudaka hace casi dos meses”, expresó.

Conmovidas ante las palabras de Dolores, sus amigas famosas le regalaron amorosos mensajes y destacaron su incansable lucha. “Hasta con esa cofia sos linda”, le escribió Marcela Kloosterboer. “Guerrera hermosa”, le dedicó Celeste Cid. “Nada ni nadie va a poder con semejante alma. Aguante mamasita”, cerró Inés Estévez.

(TN)