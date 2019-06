El estudio se realizó con 3 mil dueños de felinos y descubrieron que estas mascotas imitan los comportamientos de los humanos.

Confirman que los gatos son el reflejo de la personalidad de sus dueños.

Los gatos tienen una personalidad fuerte e independiente. Siguen sus propias voluntades, al punto que muchos creen que son “egoístas”, pero simplemente está en su naturaleza. Pero ahora, un estudio reveló que los felinos son el reflejo de la personalidad de sus dueños.

Muchas personas consideran sus animales domésticos como miembros de la familia y forman lazos sociales estrechos con ellos. “Es muy posible que los animales domésticos puedan ser afectados por la manera en que interactuamos con ellos y los tratamos. Ambos factores se ve influenciados por nuestras diferencias de personalidad”, explicó Lauren Finka, una de las investigadoras, el sitio The Telegraph.

El informe se publicó en la revista científica PLOS One y contaron que el estudio se realizó con más de 3 mil dueños de gatos. Hicieron una serie de preguntas siguiendo el Big Five Inventory (BFI), un sistema de medición que evalúa características de la personalidad humana, como apertura a las experiencias, concientización, extroversión, neuroticismo y agradabilidad.

En consecuencia, descubrieron que los tutores con un mayor nivel de neuroticismo tenían gatos con “problemas de comportamiento” (agresividad, ansiedad y miedo, por ejemplo) o comportamientos relacionados con el estrés, además de exceso de peso.

Las personas extrovertidas tenían mayor probabilidad de tener animales que aprovechaban más la libertad fuera de casa, mientras que los participantes que aparentaban ser más agradables estaban más satisfechos con sus mascotas.

A pesar de los resultados, los investigadores creen que hay que hacer más investigaciones para entender mejor la influencia humana en los gatos. “La mayoría de los dueños quieren ofrecer el mejor tratamiento a sus gatos, y estos resultados destacan una relación importante entre nuestras personalidades y el bienestar de nuestros animales domésticos”, dijo Finka.

Y siguió: “Los gatos no siempre creen que vivir como animales domésticos es fácil y es importante que estemos conscientes de cómo nuestro comportamiento puede causar impactos, tanto de manera positiva y negativa”.

Hace unas semanas, otro estudio hecho en Japón reveló un tema que estuvo un debate por muchos años: si los gatos reconocían o no cuando se los llamaba por su nombre. Un grupo de científicos de la Universidad de Sofía, Tokio, liderado por Atsuko Saito, publicó el resultado en la revista Scientific Reports.

“El gato doméstico es un animal individualista e independiente por su origen, porque desciende del gato salvaje africano, que es un animal solitario, mientras que el perro proviene del lobo, que es gregario”, confirmaron.

Y siguieron: “Sí, los gatos entienden las palabras, saben su nombre y, sabiendo que los llamas, no van porque no tienen ganas, porque la mayoría de gatos no desarrolla un alto apego hacia su amo”. Para llegar a este resultado estudiaron un total de 78 gatos de hogares japoneses y de un Cat-Café (café de gatos) y analizaron su capacidad para comprender palabras.

(Clarín)