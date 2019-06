Urtubey: “Ofrecemos a la Argentina la salida de la grieta y tenemos el candidato que demostró que sabe cómo sacar al país de la crisis”

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente en fórmula con Roberto Lavagna afirmó que a pesar de la diáspora en Alternativa Federal, la “avenida del medio” tiene la potencia necesaria para “sacar al país de la grieta”. Se mostró a favor de las boletas cortas y consideró que el crecimiento de fuerzas con proyectos provinciales, como la renovación, fortalecen el federalismo. Indicó que Misiones y Salta seguirán trabajando en gestiones comunes relacionadas a la primera infancia y para mejorar la conectividad aérea.

El gobernador de Salta e integrante de la única fórmula presidencial que sobrevivió a la fuga de dirigentes en la otrora ancha avenida del medio, visitó hoy Misiones invitado por el Gobernador Hugo Passalacqua para participar del acto central del Día de la Bandera celebrado en Candelaria. Antes de volver a su provincia brindó una conferencia de prensa en el aeropuerto en la que reivindicó el federalismo como única herramienta para construir un país más justo y más desarrollado, remarcó coincidencias con el proyecto que impulsa el Frente Renovador en Misiones y fue optimista a la hora de analizar las posibilidades electorales de la fórmula que integra junto a Roberto Lavagna.

Dijo que rechazó la propuesta de secundar a Mauricio Macri en su intento de reelección por respeto a una de sus más firmes convicciones: sacar al país de lo que definió como “la lógica de la grieta” y apuntó contra sus exsocios de Alternativa Federal, Sergio Massa y Miguel Pichetto, recientemente devenidos en kirchnerista y macrista respectivamente, por quienes afirmó no sentirse traicionado “porque eso requería un acto previo de afecto o por lo menos de confianza”.

Estimó que la salida de Alternativa Federal de Pichetto y Massa no repercutirá en el caudal electoral de ese espacio porque la gente que cree que Argentina necesita salir de la grieta va a seguir pensando del mismo modo. “Creo que la gente tiene pensamiento propio. A los dirigentes que cambian de opinión tan abruptamente no sé si la gente los va a acompañar”, indicó.

Se ocupó además de aclarar que pese a lo que indiquen los sondeos de opinión, su candidatura dista de ser testimonial. “En el momento que resigné mis aspiraciones de ser candidato a presidente para acompañar a Lavagna, que tiene un enorme prestigio,lo hice porque estoy convencido que vamos a ir a discutir el poder de la Argentina”.

Explicó que la alianza de Alternativa Federal con Consenso 19 –el partido de Lavagna- busca generar una alternativa a la grieta que tenga competitividad porque “si cada uno iba por su lado nuestras candidaturas iban a ser testimoniales, los dos espacios juntos tienen la potencia para sacar a la Argentina de esta grieta que representan el macrismo y el kirchnerismo”.

Sintetizó que la base de la propuesta del espacio que integra es la posibilidad de sacar a Argentina de la grieta y presentar al candidato a presidente que “ha demostrado que puede sacar al país de la crisis económica”. “Queremos instalar una nueva lógica institucional que nos saque de la lógica de la confrontación y nos ponga en la lógica del desarrollo y la unión de los argentinos”, enfatizó.

Se mostró convencido de que la única manera de salir de la crisis pasa por retomar la senda del crecimiento. “Argentina tiene que volver a crecer, si no lo hacemos no se reducirá el desempleo, no vamos a lograr mejorar los niveles de calidad de vida, no va a repuntar el consumo interno y ni siquiera vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones. Hace más de 8 años que Argentina no crece, en los últimos años no solo no creció sino que cayó la actividad”, dijo.

Federalismo y boleta corta

Urtubey opinó que más allá de las especulaciones de corte electoralista que puedan hacerse en torno a la decisión de varias provincias de ir con boleta corta, resulta muy positivo que cada vez más provincias se apoyen en sus propios proyectos y no “se cuelguen” de alguna candidatura nacional al solo efecto de potenciar sus chances de triunfo en las urnas. “Es muy bueno que eso pase, vengo impulsando desde hace mucho tiempo la boleta única electrónica como tenemos en Salta. Quiero evitar el arrastre de la boleta sábana. Quiero que en Argentina la gente elija al presidente que quiera, a los senadores y diputados que quiera y al gobernador que quiera y que no terminen votando a uno por arrastre de otro”.

Consideró además que los partidos provinciales como el Frente Renovador son esenciales para avanzar en el federalismo. “Respeto profundamente el federalismo, no quiero tener delegados en Misiones como parte de un proyecto nacional, quiero que los representantes de Misiones lleven sus planteos al gobierno nacional. Quiero que planteen con fuerza cuestiones como la automaticidad del FET, garantizar la competitividad de la yerba, garantizar condiciones para tener competitividad regional en la forestoindustria, que tengamos mayor conectividad aérea. Para eso necesitamos gente que no esté atada a proyectos nacionales sino que defienda intereses regionales”, dijo. “Yo pienso como gobernador y no quiero que nuestros legisladores de provincias sean más representantes del presidente de turno que de las necesidades de la provincia, por eso la boleta corta está muy buena”, reafirmó.

Declaró además que tiene una mirada común de país con Hugo Passalacqua. “Acá lograron que el misionerismo sea una idea común más allá de los alineamientos nacionales, no puedo menos que estar de acuerdo con eso”, dijo.

Señaló además que durante su visita avanzó en conversaciones con el gobernador Passalacqua en “cuestiones vinculadas la conexión aérea entre Misiones y Salta, que son muy importantes para la actividad turística en ambas provincias, además acordamos presencia de funcionarios de la primera infancia para implementar en Misiones programas que tenemos en Salta”.

JRC EP