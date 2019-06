Frente a las acusaciones de Macri, Pablo Moyano dijo: “nos ataca porque quiere imponer la reforma laboral”

“Por más allanamientos, que nos ataquen, no vamos a resignar un ítem del convenio colectivo de trabajo y vamos a defender a los Camioneros. Y si nos tocan a nosotros, tocan a todos los trabajadores argentinos.Quieren explotar y precarizar a los obreros”, advirtió el dirigente gremial.El sindicalista negó que el encarecimiento de los productos sea por el costo laboral, como deslizó el Jefe de Estado durante un acto por el Día del Bandera en Rosario. “Cuando un camión sale de la puerta de un empresa a destino se cuenta el valor del flete. Pero también los peajes, combustibles, insumos como los neumáticos, lo que el dueño del camión tiene que pagar. Lo dice para distraer, acá quieren bajar los salarios, esa es la intención”, afirmó el camionero.El vicepresidente de la Federación Internacional del Transporte (ITF) reveló que mantienen la paritaria abierta con los directivos de la cámara del transporte. “Pedimos 46% de aumento y un bono $ 20.000 y nos contestar con 11 puntos de cambios en el convenio. Es una provocación, porque tiene a Fedeac de ‘che pibe’ del Gobierno”, sostuvo.

Al retrucar las acusaciones de “mafiosos” de Macri, Moyano apuntó contra grandes empresas cerealeras, productoras agropecuarias y mineras. “Ellos son la mafia, pesan su propio producto y lo exportan. Las mafias están en las mineras, y no por reclamar mejores salarios”, dijo ofuscado. “Nuestra organización gremial va a estar en la vereda de enfrente defendiendo el convenio colectivo de trabajo”, agregó.

“Si no representamos a nadie, si no tenemos credibilidad, ¿por qué dicen que somos patoteros y nos atacan? No pudo la dictadura militar con Hugo, que estuvo detenido dos veces, no pudo el menemismo, ni la Alianza, y no va poder este gobierno. Prefiero ir en cana o cortarme una mano antes que firmar la reforma laboral”, completó.

“El Gobierno tiene fecha de vencimiento en diciembre, ya tuvo 14 elecciones con derrotas. A mí me preocupa lo que digan los trabajadores, no Clarín y el Presidente. Ojalá que la bronca acumulada en los trabajadores se vea reflejada en octubre. Indigencia, pobreza, inflación, despidos. Es un gobierno con modelo económico agotado”, expresó.

En otro tramo de la entrevista televisiva, Moyano no descartó convocar al séptimo paro general contra el Gobierno de Cambiemos, en medio del clima electoral. “No hemos hablado con otras organizaciones. No sé si será un paro, una movilización, pero seguro será una medida de acción en conjunto”, indicó.

Por lo pronto, el lunes próximo se reúnen los jefes seccionales de la Federación de Camioneros a evaluar lo pasos a seguir en la puja paritaria y tampoco se descarta el lanzamiento de medidas de fuerza.

Al ser consultado sobre la posibilidad de iniciar una demanda judicial contra el mandatario, respondió: “Le haría acciones legales por el hambre que le provocó a millones de chicos, a por los jubilados que no tiene plata para comprar remedios o por los compañeros despedidos. El pueblo no se va a olvidar”.