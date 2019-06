Alberto Fernández: “Si la Justicia existe, a Cristina Kirchner nadie la va a condenar”

En un acto en San Juan, el candidato del kirchnerismo reiteró que los magistrados “tienen que hacerse cargo de lo que escriben”.

En el Día de la Bandera, Alberto Fernández aprovechó la ocasión para volver a referirse al escenario judicial que transita Cristina Kirchner y presionó de nuevo a los jueces que intervienen en los expedientes en los que está imputada su compañera de fórmula. “Si la Justicia existe, a ella no la van a condenar”, aseguró en un claro mensaje dirigido al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que lleva adelante el juicio oral y público por la causa “Vialidad”.

En un acto partidario organizado en San Juan, con la compañía del gobernador anfitrión, Sergio Uñac, y el jefe del Partido Justicialista (PJ), el también sanjuanino José Luis Gioja, Fernández aclaró que no tiene “vocación de venganza contra los jueces” en lo que sugirió de manera subliminal en esa frase que los magistrados no actúan conforme la ley.

El precandidato a presidente del Frente de Todos consideró imposible que Cristina sea condenada “si la Justicia existe” porque leyó “todas las causas” que tiene abierta la expresidenta en los Tribunales Federales de Comodoro Py y porque “hace 25 años” que enseña Derecho.

En ese contexto, el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner insistió: “No tengo vocación de venganza contra los jueces. Yo lo que quiero es una Justicia que sea propia de un Estado de derecho, con total independencia, con jueces honestos y que no dependan del poder político de turno”. Y, luego, aclaró: “No tengo ningún interés de cambiar la Constitución porque para mí no es un problema”.

Por otra parte, ya metido en la campaña electoral, destacó: “Soy porteño, pero reniego del centralismo. Por eso estoy empeñado en trabajar codo a codo con los gobernadores porque son actores centrales y no secundarios. Nosotros vamos a presentar listas en todas las provincias”.

Finalmente, Fernández apuntó a su contrincante al considerar sobre el senador por Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, ahora precandidato a vicepresidente de Macri: “Es su decisión, correrá su suerte, no lo voy a juzgar, pero perdimos un senador”.

Fuente: TN