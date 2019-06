Pasajeros del colectivo que chocó con el camión del Ejército culpan al militar por el impacto

Pasajeros que viajaban en el interno 508 de la empresa Don Casimiro que chocó contra el acoplado de un camión del Ejército Argentino no dudaron en responsabilizar al conductor del vehículo militar por la maniobra que no terminó en tragedia de milagro. Los mismos testigos destacaron la pericia del chofer del transporte público quien salvó su vida gracias a la rápida reacción que tuvo para saltar de su lugar en el momento del choque. “El camión venía por ruta y entró en Jauretche sin respetar el semáforo”, dijo uno de los pasajeros inmediatamente después del choque.

Otro de los pasajeros narró que el colectivo comenzó su marcha cuando el semáforo verde lo habilitó a circular y que el chofer llegó a llamar la atención del conductor del camión con la bocina. “El camión dobló y el colectivo chocó el tráiler y quedó destruida la cabina. El chofer saltó y se salvó la vida.

Acerca de los heridos, uno de los pasajeros que viajaba en el fondo de la unidad aseguró que los de atrás casi no sufrieron golpes aunque si hubo heridos a los que les costó bajar del vehículo siniestrado. “Gracias a Dios los que estábamos atrás no sufrimos nada. El chofer saltó para arriba y puso los pies en el vidrio, por eso no se lastimó, sino chocaba contra el tráiler”, advirtió.

En tanto otro de los pasajeros recordó que una criatura terminó volando por la ventana tras el impacto pero que él mismo pudo detenerlo con sus brazos. “Fue una desgracia con suerte, pudo haber sido peor. No fue más grave porque el chofer venía despacio”, concluyó.

Video gentileza de Canal 12