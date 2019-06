“Ella nos pedía que no interviniéramos porque el hombre le iba a pegar”, denunció el tío de Mabel Sotelo

Mabel Sotelo fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga el sábado pasado. Las investigaciones apuntan a un posible suicidio, mientras la familia cree que murió intentando escapar de su concubino Ortiz quién abusaba constantemente de ella por su condición mental.

Antonio Sotelo- Red Ciudadana

El sábado pasado a las 19 horas, Mabel Sotelo fue atropellada mortalmente sobre la Ruta 12. Tras su muerte salieron a la luz los constantes maltratos que sufría a diario de parte de su pareja Ortiz. Un situación que se agravo debido a su condición de retraso madurativo que padecía.

Si bien,los vecinos afirman haber visto a ella sentada en el medio de la arteria, fumando un cigarrillo antes de ser atropellada, para los familiares el accidente se dio mientras ella huía de su pareja quién no solo abusó sexualmente, física y emocionalmente, sino que aprovechándose de su condición cobraba la pensión de Sotelo y no le entregaba su dinero.

“Aparentemente el día sábado en la mañana era brutalmente castigada por su concubino y escapándose de su pareja encontró la muerte sobre la Ruta 12”.

Antonio afirma que su sobrina era tan violentada que muchas veces huyó hasta su vivienda empapada y llena de barro afirmando que había sido corrida en altas horas de la madrugada por Ortiz. “La Policía dice que no puede hacer nada porque no hay denuncia, pero nosotros hicimos varias denuncias porque ella no las podía hacer por su estado de retraso madurativo”.

Precisó que como familia ya habían presentado varias denuncias por violencia de género “Hace un año y medio aproximadamente hicimos la denuncia cuando empezó a vivir con esa persona y después ella nos pidió que no hagamos más nada porque el hombre le iba a pegar”

Agregó que la policía brilló por su ausencia.

“Apróximadamente cuatro años estuvieron juntos y después de las denuncias nunca apareció la policía a pesar de que a 100 metros más o menos había una comisaría, lo llevaban detenido un momento y después lo soltaban”.

Explicó que tanto maltrato que sufrió bajo considerablemente de peso porque su concubino se apoderaba de sus ingresos económico y no le entregaba el dinero para sus pastillas y alimentación.

Sotelo contó también que cuando Ortiz trabajaba en el monte, él la llevaba a Mabel y entre varias personas abusaban de ella.

Precisó que está esperando el cuerpo en la comisaría de Eldorado para darle cristiana sepultura.