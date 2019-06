La Iglesia celebrará el Corpus Christi este sábado en el Anfiteatro

Este sábado la iglesia católica diocesana de Posadas celebrará el Corpus Christi con una celebración eucarística en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez del que participarán todas las comunidades de Posadas, Garupá y Candelaria. La misa será encabezada por el obispo Juan Rubén Martínez junto a todos los presbíteros y diáconos. Este año se invitó a todas las comunidades a asistir con pañuelos celestes puesto que habrá una marcha por la vida y en contra del aborto.

Al final de la misa se realizará una marcha desde el Parque Paraguayo hasta la plaza 9 de Julio, donde se ubica la catedral “San José Obrero” donde monseñor Martínez realizará la bendición general. El ingreso se realizará desde las 14 y animación del ministerio de música.

“Vamos a rezar en comunidad por el sí a las dos vidas, por el no a la cultura de la muerte. No será una marcha sino una proclama. También queremos rezar por los que sufren el flagelo de las drogas, los que no tienen empleo”, aseguró el padre Miguel Moura, párroco de la parroquia San Antonio quien agregó además que este año se volverá al anfiteatro, donde se sienten como en casa.

Moura aclaró además que el sábado no se celebrará misa en ninguna parroquia puesto que la única será la del anfiteatro.