Cacho Bárbaro afirmó que el Frente de Todos humilló al PAyS y desafió a ir a internas dentro de ese frente

Héctor “Cacho” Bárbaro, consideró que los dirigentes que integran el frente que llevará en Misiones a la fórmula presidencial Fernández – Fernández “menospreciaron y humillaron” al Partido Agrario y Social (PAyS) al pretender incluirlo en calidad de adherente y no como integrante. Desafió a los dirigentes del Frente de Todos a definir las candidaturas en internas y no a través “del dedo de la conducción nacional”. Reconoció que lo más probable es que el PAyS vaya con boleta corta, pero aclaró que militarán el voto a Alberto y Cristina.

Héctor Bárbaro – Radio Libertad

Héctor Bárbaro – Red Ciudadana

La definición de los frentes y las listas de diputados nacionales en la oposición continúa generando polémica. Por el lado del kirchnerismo, la puja se planteó entre el PAyS y los partidos que integran el Frente de Todos: el PJ, el Partido de la Victoria, Kolina y el Frente Grande. Incluso desde antes de la presentación de la fórmula Fernández – Fernández, representantes de estas fuerzas ya negociaban para conformar un gran frente que represente al kirchnerismo en Misiones. Pero a la hora de inscribir los frentes hubo chispazos y el PAyS fue incluido como adherente y no como integrante pleno del Frente de Todos. La discusión de fondo es por las candidaturas, desde el PAyS exigen internas y los demás partidos prefieren la vía del consenso.

“A mí me mintieron. me humillaron, menospreciaron el trabajo del PAyS. No acepto que desde Nación nos digan lo que tenemos que hacer los misioneros. Hay que terminar con el dedo de Buenos Aires y comenzar a elegir en Misiones quienes nos van a representar. Ya nos dejaron afuera del frente, nos invitaron como adherentes. Siempre estuvimos con este modelo kirchnerista, no se entiende por qué no podemos estar en ese frente electoral”, señaló el fundador del PAyS, disgustado con el rol secundario que le asignaron al PAyS los partidos integrantes del Frente de Todos.

En diálogo con Radio Libertad, Bárbaro argumentó que el partido que fundó es el único dentro del Frente de Todos que tiene presencia territorial y votos propios y por lo tanto no debería estar en calidad de adherente. “El PJ está vacío y nosotros tenemos 55 mil votos, tres intendencias, representación parlamentaria con cuatro diputados provinciales, desarrollo territorial, estamos en todos lados. Siempre defendimos el proyecto nacional de los Kirchner y nunca abandonamos las banderas, muchos se escondían y nosotros siempre criticamos las políticas de este gobierno”, señaló.

El fundador del PAyS afirmó que “desde hace mucho tiempo vengo hablando con Cristina Brítez, porque ella es una referente del kirchnerismo a nivel nacional. Le decía que teníamos que ir a una gran PASO por que eso le daría volumen al frente que pretendíamos armar, esa era la idea”, pero al llegar la fecha límite para la inscripción de los frentes se encontraron con una sorpresa. “Intuíamos que no querían que estuviéramos en ese frente, llegó las 9.30 de la noche, fuimos al PJ a cerrar el acuerdo, a firmar un frente electoral, nos informaron que a nivel nacional no autorizaban que el PAyS estuviera dentro de ese frente y después nos dimos cuenta que ni siquiera nos habían esperado, ya habían presentado la documentación en el Tribunal Electoral, ahí nos dimos cuenta que nos mintieron. Lo que nos ofrecían era meramente la adhesión a ellos que no es lo mismo que integrar un frente. No podemos ir como adherentes porque en ese grupo somos los únicos que tenemos votos”, explicó.

Pese a su descontento con la forma en que se conformó el Frente de Todos en Misiones, Bárbaro dejó en claro que está dispuesto a que competir en las PASO por encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de ese espacio. “Entiendo que al PAyS le correspondería encabezar esa lista, pero no queremos ocupar ese lugar a dedo, porque a algún dirigente nacional lo decida, queremos ir a internas. Si tanto hablamos de la democracia y de respeto al pueblo nos parece que lo más lógico es ir a una interna abierta. No vamos a integrar un frente en el que se digiten las candidaturas desde Buenos Aires”, dijo.

Indicó que tal como están dadas las circunstancias actualmente, el PAyS competirá en octubre con boleta corta, pero “todavía hay una posibilidad de ir a una PASO dentro del Frente de Todos”, afirmó.

Advirtió que aunque el PAyS vaya con boleta corta, van a militar el voto para Alberto y Cristina Fernández.

JRC EP