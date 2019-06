Ciclismo: “Ganar la primera carrera en Misiones le dará un plus a quién lo haga porque será muy competitiva”

Walter Pérez, el ciclista ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2004, estuvo en Misiones y destacó que la carrera presentada esta mañana sea la primera gran prueba del ciclismo argentino. Dijo que tendrá un plus por ser una competencia muy dura y que tendrá deportistas de otros países que la van a querer ganar pero no será fácil.

Walter Pérez, un referente del ciclismo argentino, estuvo en la presentación de “La Vuelta a Misiones” y valoró lo bien que le hace al deporte que vuelvan competencias como estas que no se hacían hace mucho tiempo. Además consideró que “será una prueba muy dura y que marcará el inicio de la temporada para el ciclismo. Es un terreno duro para el que no está acostumbrado por lo que será un plus poder ganarla. Además que sea internacional por los competidores que van a venir de Brasil, Uruguay y Paraguay no será lo mismo que ganar una carrera nacional”.

Pérez dijo que el momento del ciclismo nacional está en crecimiento pero todavía cuesta hacer que se posicione más. De todas maneras valoró el sacrificio y el trabajo que se hacen de las asociaciones, como la misionera, y en otras provincias para sacar nuevos valores. “Se están abriendo escuelas de iniciación y es importante. Recibir apoyo como pasa con el ministerio de deportes es bueno. Hay mucho material humano y tenemos que lograr que no se pierda”, agregó.

Dijo también que esta prueba que se hará en septiembre, le da un crecimiento al deporte pero no solo en Misiones sino a nivel país. “Acá será un terreno duro para los que no están habituados y a lo mejor puede equiparar fuerzas con deportistas que vengan de otros lados”, indicó en relación a cómo puede jugar el clima y terreno para los de afuera.