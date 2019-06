McDonalds ya comenzó a reclutar jóvenes para trabajar en su sucursal de Posadas

La multinacional norteamericana McDonalds comenzó a reclutar jóvenes para la nueva sucursal que tendrá la firma, la primera en Misiones, dentro del hipermercado Libertad, en Posadas. La firma ya publicó un aviso en medios gráficos que inmediatamente fue replicado en grupos de empleos en las redes sociales y en la plataforma de mensajería Whatsapp.

La empresa ya se encuentra trabajando en lo que será su local y apuntó en su búsqueda a jóvenes de entre 18 y 24 años, estudiantes, con iniciativa, compromiso, habilidad de comunicación, buen nivel de energía y capacidad de trabajo.

Otro de los requisitos fundamentales para aspirar a uno de los puestos es poseer disponibilidad como para viajar 3 meses para realizar un entrenamiento intensivo en Buenos Aires.



Si bien no trascendió qué cantidad de puestos serán necesarios para cubrir el trabajo en la sucursal, Misiones Online pudo saber que en principio será la propia franquicia quien seleccionará a los postulantes que se inscriban enviando un correo electrónico a orientación.gerentes@ar.macd.com y no a través de la Oficina de Empleo Municipal.

A fines de mayo de este año, el intendente de Posadas, Joaquín Losada, anunció la llegada de la multinacional norteamericana, quien se encuentra presente en Argentina desde 1986 aunque no poseía ningún local en Misiones. El más cercano para los misioneros hasta el momento se encuentra ubicado en Encarnación, Paraguay.