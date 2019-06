Inexplicable: funcionarios de Oregón asesinaron a un oso porque “se acostumbró al contacto con las personas”  

Un oso negro, la especie más común en Norteamérica, fue sacrificado por funcionarios del estado de Oregon, Estados Unidos, por un insólito motivo: se acostumbró al contacto con las personas y consideraron que esto podría ser peligroso.

El mamífero tenía entre 2 y 3 años, y pesaba casi 50 kilos. Vivía en un bosque del condado de Washington y era bastante amigable con la gente. Esto tenía que ver porque, cada vez que alguien se acercaba le daba comida y llevó a que el animal se acostumbre. Incluso, llegó a ser tan sociable que se dejaba tomar selfies.

Desde la Oficina del Sheriff del Condado y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon, informaron al medio Statesman Journal que consideraban esta actitud muy inconsciente de parte de las personas. Si bien el oso era tranquilo, no dejaba de ser un animal salvaje y había que ir con cuidado.

Sin embargo, los ciudadanos hicieron caso omiso a las advertencias. Pasaban por la zona del bosque y le seguían dejando alimentos como mezcla de semillas, girasol y maíz. Esto se convirtió en una costumbre y cada vez que veía un grupo de personas se acercaba a ellos.

Pero no todos tenían confianza con el oso y preferían mantener distancia. Unos días antes de ser asesinado, dos personas denunciaron a la Oficina del Aguacil que el animal estaba muy próxima a la zona urbana. “Los oficiales están trabajando para que este cachorro de oso cerca del lago Hagg regrese a los bosques. Por favor, manténgase alejado del área cerca de la rampa para botes A”, habían advertido.

Esto fue determinante para la policía y decidieron que el oso debía ser sacrificado. “Estaba demasiado habituado al contacto humano. Era un riesgo para la salud y la seguridad humana, y tuvimos que eliminarlo”, dijo Kurt License, un biólogo de la vida silvestre.

Por su lado, el diputado Brian van Kleef, de la Oficina del Sheriff, afirmó: “El equipo está triste por haber hecho esto. Obviamente, nadie quiere que maten a un oso, especialmente a sus muchos fanáticos humanos. Pero fue la interacción humana lo que finalmente condujo a su final trágico”.

Si bien no confirmaron la noticia, una usuaria finalmente les pregunto por Twitter si lo había matado, a lo que las autoridades respondieron: “Por desgracia sí. Esta fue una decisión difícil que los expertos en vida silvestre del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon tuvieron que tomar para la seguridad de todos. La reubicación no era una opción en este caso. Los humanos no deben alimentar a los osos salvajes. Es una situación muy triste”.

A partir de ahora, el desafío de la Oficina del Sheriff será educar al público para que no le den comida a ningún animal de la vida silvestre y que no tiren basura.

Fuente: Clarín

EB