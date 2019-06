Groenlandia: la foto que se volvió viral y generó alerta sobre los hielos

La foto de un científico se convirtió en la mejor expresión del cambio climático: siete perros caminan sobre el agua, literalmente, mientras tiran de un trineo en el fiordo Inglefield Bredning de Groenlandia.

Steffen Olsen, del Centro para el Océano y el Hielo del Instituto Meteorológico de Dinamarca, sacó la foto el 13 de junio. Había viajado a Groenlandia para recuperar herramientas de monitoreo oceanográfico y meteorológico en el hielo marino, pero no pudo completar su tarea como sí había hecho otras veces.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

— Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) 14 de junio de 2019