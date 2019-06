Trabajadores de volquetes solicitaron intervención del Defensor ante la falta de un lugar donde depositar la basura

“Nos encontramos con la incógnita, de dónde tirar los residuos” afirmaron. Durante la mañana del lunes, trabajadores de volquete, se reunieron con el Defensor del Pueblo Alberto Penayo y el diputado provincial Roque Gervasoni, para plantear la problemática que surge en torno a la basura en Posadas.

Debido a la eliminación del “punto limpio” sobre la Av. 210 y Cocomarola, los trabajadores requieren un nuevo lugar donde depositar los residuos. “Cargamos ramas, chatarras, fierros viejos, madera, escombros. No es basura domiciliaria” comentaron.

“Queremos trabajar tranquilos. Que no nos nieguen la posibilidad de desarrollar nuestra actividad. Somos empresas habilitadas por la Municipalidad, somos parte del circuito de limpieza de la ciudad, somos parte del sistema” sostuvieron en referencia al Municipio que no da respuestas y tampoco les permite descargar. “Tenemos 50 camiones cargados y no sabemos qué hacer” sentenciaron.

“Este caso, viene a agregar una faceta que hasta ahora no se contemplaba de un viejo problema posadeño: los recolectores. Porque están los vecinos que padecen contaminación, enfermedades, proliferación de insectos,etc a causa de ella. Luego tenemos a estos recolectores independientes, que no saben a donde llevar las cargas y finalmente, un Estado que debería proporcionar soluciones íntegras, que está ausente” comentó Penayo.

“Nos comprometemos a gestionar reuniones con el intendente, así como el Ministro de Ecología; para encontrar una solución definitiva a este drama que afecta a todos” concluyó.

