Apareció Melany: su madre reveló que se encuentra en estado de shock y que se encuentra recibiendo asistencia psicológica

Este lunes, alrededor de las 14, su madre confirmó que la joven apareció en Córdoba. “Está muy asustada, casi no pude hablar con ella. No tiene su DNI, no tiene ropa. No sé qué pasó, pero la encontraron”, expresó Mabel, su mamá.

Asimismo, aseguró que “estaba huyendo de la gente que la estaba amenazando. Está muy asustada, pero sana y salva. No sabemos nada más, nos llamaron para decirnos que la habían encontrado, ella solo lloraba, no pudo decirme mucho. La encontró un comando especial”.

“Ahora estamos esperando que nos llamen de nuevo para darnos más información. Era uno de los datos que teníamos que estaba en Córdoba, pero no lo podíamos decir porque se estaba investigando. Un grupo de psicólogos la va a atender”, agregó.

Los padres ya pudieron comunicarse con la joven, quien está shockeada por la situación, pero en buenas condiciones, según indicó a esta Redacción. Indicaron que luego viajarán para encontrarse. La comunicación se dio alrededor de la hora 14 de este lunes.

En este sentido, el padre agradeció enormemente a todos los argentinos que se preocuparon y colaboraron con la difusión de su rostro. “Estamos muy emocionados. Agradecemos de corazón a todos”, afirmó.

Córdoba era precisamente el lugar al que la joven había viajado. Se pensó que había bajado en Entre Ríos, pero no fue así. Fue en ese destino desde donde se comunicó. Respecto de los pormenores, el padre señaló que luego será motivo de conversación en familia todo lo que ocurrió.

El caso de la joven oriunda de Wanda, Misiones, tomó relevancia en todo el país, luego de la denuncia que realizó su familia por la desaparición y supuesto rapto por parte de una red de tratas. Esto desplegó un operativo en todo el país de parte de las fuerzas provinciales y nacionales.

