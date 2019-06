El partido del ascenso: Guarani visita esta tarde a Central Norte para definir el pase al Torneo Federal A

Hoy es el gran día, luego de un largo camino recorrido, Guarani Antonio Franco de Misiones visita desde las 17hs a Central Norte de Salta por el partido de vuelta que definirá quien ascenderá al Federal A. Tras el polémico arbitraje del correntino Sergio Pérez el domingo pasado en Villa Sarita que dejó 1 a 0 con gol en off side para los salteños, “La Franja” mantiene la esperanza intacta y confía en que puede dar vuelta el resultado.

El plantel misionero partió el jueves por la madrugada en ómnibus hasta la ciudad de las Cataratas y desde allí en vuelo de línea a Salta, donde arribaron el viernes al medio día. Ayer por la mañana, los jugadores tuvieron su último entrenamiento en el estadio de Gimnasio y Tiro y luego almorzaron en el en el hotel Sheraton donde realizan su concentración.

Los dirigidos por Manuel Dutto intentarán dar el golpe frente a unas 20.000 personas en el estadio Padre Ernesto Martearena, y lograr el tan ansiado retorno a la tercera división del fútbol argentino.

Tras el polémico arbitraje del correntino Sergio Pérez en el partido de ida, el DT y presidente de Guarani, volvieron a mostrar disconformidad con el árbitro asignado para el cruce de vuelta, el santiagueño Rodrigo Héctor Rivero, dado que “tiene antecedentes favoreciendo a Central Norte”. La terna la completarán sus comprovincianos Luis Fernando Ortiz (asistente 1) y Carlos Eduardo Roldan (asistente 2).

Luego del 1 a 0 del off side que hoy da ventaja a Central Norte, Patricio Vedoya, presidente del club franjeado apuntó contra el Departamento Arbitral del Consejo Federal, por no designar árbitros de mayor nivel para las finales del Torneo Regional Amateur, “deberían enviar árbitros del Federal A o Nacional B”. Para Vedoya “acá hay mano negra y no lo pueden negar… Estas son las cosas que están matando al fútbol del interior”. El dirigente recibió el llamado de sus pares de otros clubes, como Chaco For Ever y San Jorge de Tucumán, porque “saben cómo está encaminado todo esto, me piden que me tranquilice”.

Convocados:

Arqueros: Eduardo Flores, Ezequiel Slumceszki. Defensores: Richard Rodriguez, Enrique Villalba, Fabio Domínguez, Gastón Diellos, Gabriel Díaz, Hugo Cortéz. Mediocampistas: Miguel Comes, Leandro Altamirano, Facundo Ravelli, Damián Rivas, Claudio FFileppi, Adrián Yagusieczko, Leandro Ferreira, Esteban Klyniauk. Delanteros: Juan Lazaneo, Hugo Troche, Guido Da Silva.