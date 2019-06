Las empresas atribuyen el apagón a una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica

Los motivos y el tiempo de demora de la reposición no fueron aún informadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica es la causa que dejó sin energía a toda la Argentina y países limítrofes. Las distribuidoras de energía Edenor y Edesur confirmaron que el apagón es masivo y que afecta desde las 7:05 de la mañana del domingo a todo el país, pero los detalles de los motivos y el tiempo estimado de demora en la reposición del servicio aun no fueron informados.

Pero más allá de la información de las empresas, no hay comunicación oficial desde el Gobierno y los entes reguladores del servicio. La página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se encuentra caída y el organismo no brindó ninguna información sobre las causas. Tampoco la Secretaría de Energía. Desde las compañías del sector aseguraron que no recuerdan que hayan ocurrido otras situaciones similares en el último tiempo.

Las primeras hipótesis indican que el apagón se produjo debido a un desbalance entre la energía aportada y la demanda, lo que normalmente puede ocurrir ante la presencia de una falla en un nodo troncal del sistema, según detallaron desde el área de prensa de Edersa, la empresa de energía de Río Negro, a los medios de esa provincia.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junio de 2019

Debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad. Seguiremos informando a la brevedad. #Edenor — Edenor Clientes (@EdenorClientes) 16 de junio de 2019

Reunidos en nuestro Centro de Operac. de Transporte por Distribución Troncal (COTDT) para coordinar acciones. Cot Transener informa que hubo colapso a nivel nacional, no solo zona Comahue. Se reunen en Cot Rosario para coordinar procedimiento de normalización del Sadi en 500 kV⚡ — EPEN Neuquén (@EPEN_Informa) 16 de junio de 2019

