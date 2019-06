Felicidad, compromiso, acompañamiento, pensar en todo para que no les falte nada: el significado de la paternidad en voz de dos posadeños

En el marco del Día del Padre, Misiones Online entrevistó a dos padres de la ciudad para conocer qué significado le atribuyen a la paternidad, así como también las diferentes concepciones que notaron a lo largo de sus vidas, como hijos y como padres.

Victor Rivelli tiene 39 años y a los 37 nació su primer hijo. En diálogo con este medio, dio a conocer algunos recuerdos de su padre durante su infancia y comentó: “El recuerdo de mi papá es el de una escopeta de madera que me hizo cuando tenía 5 años”.

Y continuó: “Lo que más valoro es el cariño y la educación que me brindó”.

A la hora de definir lo que significa ser padre para él, enfatizó: “El ser padre es llegar a la felicidad plena, pensar y vivir para que no le falte nada a mi hijo y poder brindarle todo lo que necesite”.

Además, hizo mención de algunos detalles que marcan diferencias entre la crianza de antes y la actual: “Hay mucha diferencia en lo tecnológico y en la información, la forma en que los chicos reciben los conocimientos a través de juegos”. Y remarcó la importancia de seguir transmitiendo e inculcando valores como la humildad, el cariño, el respeto y el trabajo digno.

En cuanto a la educación de su hijo, algunos de los temas que más le preocupan son la dinámica y la pedagogía que pueda experimentar como aprendiz en las instituciones formales.

Finalmente, hizo mención de los cambios sociales que observó en los últimos años: “El acompañamiento en todas las etapas de crecimiento para el desarrollo psicológico del niño o la niña. Antes esa función sólo ocupaba la madre porque el papá era jefe de hogar y hoy actualmente ese rol es tanto de la madre como del padre”.

Por su parte, Matías Alejandro Medina se hizo padre por primera vez a los 35 años. Con dos años de experiencia ejerciendo la paternidad mencionó la adaptación como una de las principales claves para sostener los cambios que se dieron en las últimas décadas en torno a la crianza de los niños.

“Creo que las diferencias surgen de la mano con los cambios generacionales que existieron a lo largo de la historia. Como padres tenemos la obligación de adaptarnos a estos cambios porque ellos forman parte de un futuro que en nuestra infancia jamás hubiéramos imaginado. Esto va, desde la manera de comunicarnos en las relaciones interpersonales, los lenguajes que surgen del contexto social y ni hablar del aspecto tecnológico que aporta nuevas herramientas en todos los aspectos de la vida”, sostuvo Matías Medina en diálogo con Misiones Online.

Y agregó: “En esta época hay muchos cambios que afectan al rol de los padres, tanto de parte de los hijos como de los padres. Se podría decir que ya como padres tenemos que adaptarnos a las nuevas generaciones y comprometernos cada día más con la crianza y la educación de los hijos”.

De su infancia recordó el apoyo y el acompañamiento que sintió por parte de su padre en su pasión por la música, la puntura y diversas ramas del arte y el deporte: “De mi infancia hubo muchos recuerdos que me marcaron, uno de ellos fue sentirme apoyado, desde muy pequeño, en mi afición por el arte, la música y en la práctica de diferentes deportes. Siempre me enseñó a ser buena persona, a ser cada día mejor y lograr las metas que me propongo hasta hoy día en la vida”.

Al momento de caracterizar la paternidad, puntualizó: “Ser padre es el regalo más hermoso que te puede dar la vida”. En este sentido, consideró que el amor propio, así como el amor al prójimo y a la naturaleza son valores que se deberían inculcar y reforzar. “Hay cosas que no cambian en el mundo y son las relaciones interpersonales, uno de los valores más importantes es quererse y amarse a uno mismo, todas las personas son importantes en la vida… Después de amar a los demás y a la naturaleza que es sumamente importante”.

Para finalizar, mencionó la fragmentación del conocimiento y la fascinación por la tecnología como temas que más le preocupan en lo que respecta a educación para su hijo: “Lo que más me preocupa de la educación en la fragmentación del conocimiento, nos dispersamos más en los instrumentos y herramientas tecnológicas que en el conocimiento en sí”.