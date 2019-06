Así fue la última aparición de Beatriz Salomón en televisión

A los 65 años falleció Beatriz Salomón (65), víctima de un cáncer de colon. El 27 de abril pasado, la actriz apareció públicamente en el programa de Mirtha Legrand, luego de una dura operación de cadera. En la TV, contó su lucha contra la enfermedad.

La ex vedette dijo en aquella mesa de la Chiqui: “Esta enfermedad es muy cruenta, pero me salieron bien los últimos análisis de sangre y hace una semana que como de todo. Pero bajé 10 kilos, perdí toda la masa muscular. También perdí mi melena, esta es una peluca que me hizo mi coiffeur”.

Sus hijas Noelia (18) y Bettina (15) fueron cruciales en el doloroso camino: “Me agarré mucho de mis hijas. Son lo más importante y esa es la única manera de salir adelante. Porque fue difícil cuando los médicos me dijeron ‘usted tiene esto’ y yo tuve que contarles a mis hijas. Se lo dije a la más grande primero y me dijo: ‘Ay, mamá, no me dejes sola’. ‘Bueno, son cosas de la vida…'”.

Salomón fue una de las grandes divas en el teatro y la televisión. Formó parte de las míticas “chicas Olmedo”, que con su figura imponente y su cabellera inconfundible apareció en decenas de revistas y programas. Peleó contra sus problemas de salud y económicos, hasta que su cuerpo dijo basta.

La actriz murió esta tarde en el hospital Fernández como consecuencia de un cáncer contra el que venía luchando desde hace meses, informaron sus familiares a través de las redes sociales.

Fuente: Los Andes