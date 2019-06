Thelma Fardín se desnudó por completo en las redes

La joven actriz asombró a sus seguidores con un desnudo total en su cuenta de Instagram acompañado de un reflexivo mensaje.

Thelma Fardín continúa su lucha para que Juan Darthés sea llevado a juicio en la causa donde lo denunció por violación mientras realizaban una gira por Nicaragua con “Patito Feo”. Sin embargo también escribió libro donde cuenta desde su perspectiva el antes y el después de su denuncia.

A su vez, la actriz está pasando por un momento de reflexión en su vida y compartió una publicación en su cuenta de Instagram completamente al desnudo. Junto a ella, Thelma eligió una frase de la poeta argentina Alejandra Pizarnik para acompañar la imagen.

”Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres. De aquellas que hicieron de la vida, este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero”, expresó la joven con palabras de otra artista.

Días atrás, Thelma Fardín hizo la presentación de su libro llamado “El arte de no callar” en Dain Usina Cultural, donde estuvo acompañada por muchas integrantes del colectivo de Actrices Argentinas, así como también por amigos personales y participó la cantante Miss Bolivia.

Allí se leyeron fragmentos de este texto autobiográfico, hubo expresiones artísticas y un ágape para los invitados, además de contar con un discurso por parte de la actriz.

“Para mí, la escritura y la lectura siempre fueron un refugio. Cuando me llegó la propuesta de contar mi historia, si bien sabía que me iba a volver a exponer, porque iba a poner mucho de mí, me pareció un espacio de resguardo, porque el trabajo iba a ser mío, con mis palabras. Y era una forma de volver a apropiarme de mi historia”, expresó sobre este trabajo.