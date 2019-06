En su día los bioquímicos exigen que los pacientes puedan elegir libremente los laboratorios y no sean coaccionados por los médicos.

En el marco del Día del Bioquímico, profesionales de este sector cuestionan las limitaciones que enfrentan los pacientes al momento de ejercer su derecho de seleccionar el laboratorio donde hacerse sus exámenes. Especialistas del Colegio de Bioquímicos de la provincia y del Círculo de estos profesionales exigen que se fomente una relación directa con el paciente para que este reciba una información clara sobre sus resultados de laboratorio.

Cada 15 de junio se celebra en Argentina el Día del Bioquímico, en conmemoración del natalicio del doctor Juan Antonio Sánchez, propulsor de la instauración de una profesión bioquímica con fuertes bases científicas y profesionales.

Según estudios, al menos un 70% de los diagnósticos están basados en algún estudio de laboratorio, por ello resulta ya impensable imaginar un equipo de atención de la salud sin la presencia de un bioquímico. No obstante, los desafíos a los que se enfrentan estos profesionales van desde combatir los monopolios empresariales, pasando por la actualización de la ley de la profesión, hasta acciones educativas para que la población defienda sus derechos.

” Tenemos un cambio en el perfil de bioquímico hoy en día (…) estamos conviviendo con el avance de la tecnología y donde el bioquímico es una pieza fundamental en todas las fases, pre analítica y post analítica”, afirmó la Dra. Juana Beatriz Lorenzo MP 197 presidenta del Círculo de Bioquímicos de Misiones.

Señaló que es importante que el bioquímico sea el que brinde la información a los pacientes de manera personalizada, porque “el usuario tiene derecho a saber qué se le va a hacer y porqué”.

Coincide Liliana Benítez, secretaria del Colegio de Bioquímicos de Misiones con MP 588 “Es importante que el paciente que no conoce la realidad del laboratorio ni su funcionamiento tenga en claro sus derechos de pode elegir donde hacer sus exámenes “, a esto precisó que el bioquímico es el único que puede integrar todos los resultados y valores positivos y negativos en un paciente.

Cambios en materia profesional

Las Incumbencias Profesionales indican la capacidad potencial que poseen los profesionales de una determinada especialidad, basadas en los conocimientos teórico-prácticos que han recibido durante sus estudios. En el caso de los bioquímicos, al desempeñarse en materia de salud humana tienen determinadas competencias que otras profesiones no podrían abordar. No obstante, ante el auge de la tecnología y la propulsión de nuevas carreras, el año pasado desde Nación se estableció el salto desde actividades reservadas a actividades compartidas.

“En el último año hubo una nueva actualización desde Nación donde se habla de las incumbencias y actividades reservadas y se pasa a actividades compartidas”. Esta postura, según la secretaria del colegio profesional, generó la alarma de muchos profesionales de este sector, al ver el peligro que esto puede acarrear en el bienestar de los pacientes.

Precisó que “nosotros estamos formados en el área industrial y biotecnología , pero principalmente nuestra área es de salud humana (…) la formación no es la misma en el momento de interpretar el resultado, los conocimientos que nosotros tenemos no son los mismos, no son simples valores que salen de la máquina”, afirmó sustentando su profesión.

Monopolios y efectos

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan estos profesionales son los grandes monopolios de las empresas de laboratorios, pues no solo afectan el mercado laboral al limitar la libre competencia, sino que desalientan la formación de nuevas empresas. A esto se suman los riesgos con la calidad real de los exámenes.

“Vemos como un riesgo porque debemos velar por la salud y al tener algo tan grande y disperso como un monopolio no está personalizado el servicio”, dijo Benitez.

Lorenzo reforzó estas declaraciones y explicó que ven con mucha preocupación que el manejo de estas instituciones monopólicas afecte el resultado de las muestras. en el manejo y resultados de las muestras y el mercado laboral. “El monopolio apunta a la precarización del profesional bioquímico”. Sostuvo que aunque la crisis económica no estuviese, también sería muy difícil para los profesionales de esta rama .

Proyecciones a futuro

Desde las instituciones que representan, ambas especialistas sostienen que el trabajo empieza desde la universidad para generar conciencia en el manejo que se debe tener con el paciente y el mimo médico “Nosotros formamos parte del equipo de salud y el 70% del diagnóstico depende del bioquímico, creemos que desde la universidad debemos hacer escuela y trabajar en cuanto a la importancia de nuestra labor”, afirmó Lorenzo.

Precisó que tanto el Colegio de Bioquímicos -que tiene el control de la matricula y el control de la habilitación de los laboratorios- y el Círculo de Bioquímicos de Misiones -que es la institución que maneja el convenio con la sobra sociales de los laboratorios que pertenecen a la red-, están accionando sobre algunas necesidades como la modificación de la ley de la profesión, que proviene de 1983.

“Está (Ley) está desactualizada y no regula las necesidades actuales o los hechos actuales en el ámbito económico y ético”.

Coincide Lorenzo quien afirma que “Hoy por hoy la ética ha dejado de estar de moda y lo que antes era algo lógico hoy pasó a convertirse en algo irrisorio”.

En su día los bioquímicos exigen que los pacientes puedan elegir libremente los laboratorios y no sean coaccionados por los médicos.

SPM