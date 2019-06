Ilustra tus callejones

En la vida podemos asistir a distintas obras de teatro, el arte acompaña las vida de la personas para su desarrollo y su expansión mostrando la creatividad, la innovación de todas aquellas cosas que podemos transmitir.

Una de las obras de la modernidad es el stand up, que en español implica levantarse, es una obra de comedia donde una persona habla con humor de un tema determinado y se encuentra de pie ante el público. En un lapso de tiempo el comediante crea una experiencia humorística con el publico interactúa diciendo lo que tiene para decir desde otro lugar, contando quizás algo formal o cotidiano de un modo amable, de un modo donde la risa sea la protagonista transmitiendo al publico esta particularidad.

El humor para transmitir cosas cotidianas que vistas en un tono de seriedad exigencia pueden ser interpretadas, como un callejón sin salida , donde dado esta circunstancia el callejón me abraza y es oscuro. Hay situaciones en la vida que nos encontramos, donde aparentemente la calle se cierra ahí donde no hay paso para otra cosa, ¿ Que hacemos frente a los callejones? en la vida tenemos opciones de elegir, o me quedo en el callejón , solo con mi circunstancia en silencio con lo que me pasa, ahogado con sus muros, grises y fríos o puedo elegir pintar esos callejones, ilustrarlos, hacerle todos los graffitis que quiera y mirar adonde llegue y buscarle opciones a salir, siempre hay una puerta un escondite, una pasaje o incluso la misma entrada que use la primera vez, solo que implica esta vez un diseño de viaje.

Ahora; ¿cómo hago para transmitir esto que me pasa? En soledad puedo alcanzar un acto reflexivo y puedo encontrar innovaciones, pero también existe la posibilidad de haber llegado ahi dado que no pude darme a comprender con alguien, a falta de una conversación poderosa, o puedo estar ahí dado que tengo tantas cosas para decir que no sé cómo hacerlo y entro en pánico y ansiedad de querer algo que me imagino y no estoy pudiendo llegar al resultado; en consecuencia, los muros me parecen más altos más oscuros y tengo la sensación de estar secuestrada en lo profundo.

¿Que pasaría si en ese momento mirando mis muros me convierto en un actor de comedia? y elijo mirar mi circunstancia con humor y reírme de lo que me acontece, flexibilizo, las miro, las valoro, las acepto, las respiro dejo que entre aire y en vez de rigidez le regalo una sonrisa y en vez de sentirme agobiado le encuentro un rayito de luz.

Sentirse un actor de stand up, reírme de mi mismo como valor fundamental y comunicar esto a mi público y crear una experiencia con el otro a modo de ponerle un tono de amorosidad y buena mirada a mis palabras.

Arma mi libreto, prepararme, estar en pie con todo esto que me sucede, tener el coraje de decirlo y lanzarme al escenario, prepararme con estas cosas que tengo para decir de un modo ilustrativo, quizás no cambien los hechos del callejón, lo que si algo es seguro has pintado una obra, has diseñado un lugar, tus interpretaciones están siendo otras y es hora de comunicar.

Y si al comunicar esto que me pasa, o lo que anhelo así de una manera más grafica, mas ilustrada, más cercana.

Puede que tu público sea tu lugar de trabajo, tu familia, tus amigos o pueden ser personas que no conozcan de todas maneras, si esta en tu corazón eso que tenés para decir saldrás a brillar mostrando tu corazón.

Reírse a carcajadas de esto que me está pasando, divertirme en el proceso que atravieso y contarlo de una manera ilustrada, parado de pie frente a lo que me sucede, con la mirada puesta en la acción, en lo que anhelo y en lo que tengo que comunicar

En la obra de la vida eres el actor principal el diseñador, el productor, toma tu micrófono y empieza a comunicar, pinta de colores tus paisajes y lánzate a la aventura de llegar hacia eso que quieres lograr.

*Natalia Ferreira. 3764-336939. mnataliaferreira@gmail.com