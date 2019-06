Desde el Frente de Todos de Misiones esperan sumar al PAyS

En la sede del PJ en Posadas se presentó hoy el frente que tendrá a la fórmula Fernández – Fernández en su boleta en Misiones y que está integrado por el Partido de la Victoria, el Frente Grande y Kolina, además del PJ. Aseguran que todavía no están definidos los nombres de los candidatos a diputados nacionales. Pretenden integrar al Partido Agrario y Social (PAyS) que hasta ahora va con boleta corta. No descartan ir a internas en las PASO.

“Acá hay espacio para todos”, afirmó el presidente del Partido Justicialista, Rafael Pereyra Pigerl, dejando en claro que más allá de las fechas del calendario electoral, el Frente de Todos todavía no está cerrado. Cristina Brítez, referente del Partido de la Victoria, fue un poco más específica y explicó que por más que se haya vencido el plazo para presentación de frentes electorales “no se ha vencido la voluntad política de que todos estén adentro”, para luego considerar que “acá está faltando el PAyS”.

La aspiración del mencionado frente es aglutinar a todos los que se oponen al macrismo en Misiones y apuntan a sumar al Partido Agrario y Social cuyos dirigentes tienen una postura tomada en contra del Gobierno nacional, además de afinidad con el kirchnerismo, pero por disputas con las demás fuerzas que integran el Frente de Todos, decidieron competir con boleta corta.

“Siete de cada diez misioneros no lo votaron a Macri en las últimas elecciones, tampoco lo votaron en 2015, tenemos que convocar a todos los que sabemos que tienen más coincidencias que diferencias con nosotros para armar un gran coalición electoral y de gobierno”, señaló Brítez.

Aseguran que hasta ahora no se habló de candidaturas. “Lo que importa es la conceptualización de la doctrina, no los hombres”, dijo Pereyra Pigerl quien agregó que apuntan a cerrar las listas por vía del consenso, pero “si no se da por esa vía, están las PASO”, advirtió.

El presidente del PJ lamentó que “Argentina hoy tiene 280 mil descartados, desaparecidos del sistema social. Son los que perdieron el trabajo en esta última etapa solamente. Tiene a la mitad de los niños en situación de pobreza, a la mitad de las pymes con procesos preventivos de crisis, suspendiendo empleados, en la provincia tenemos el caso más llamativo en Dass”.

Anticipó un triunfo del kirchnerismo porque “la gente quiere volver a nuestra doctrina humanista y cristina y no a este sistema neoliberal que saqueó a la Argentina y nos llevó a un endeudamiento sin antecedente en la historia. Perdimos nuestra soberanía, nuestra independencia”, remarcó.

