Viral: el imperdible hilo de Twitter con “las peores fotos de 15”

La tuitera Luli Gia (@conurbanera) llamó a compartir fotos bizarras de cumpleaños de 15. “Hagamos un álbum de quien tiene las peores fotos de 15, yo acá dejo una acariciando un arbusto”, escribió la joven en Twitter.

YO ME DISFRACE DE MARILYN MONROE Dios que me pasabaaaaa pic.twitter.com/c2bJvMjXRA

Aca jugando a ser el exorsista. Que me pasaba chabon encima creia que sacarme fotos sin anteojos no se notaba mi ojo desviado pero no es asi nemo pic.twitter.com/FKmH5mZyJy

— Dakaria 💚 (@NoDakaNo) 11 de junio de 2019