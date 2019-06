“Todos los organismos de ciencia y técnica están afectados por este ajuste brutal del Gobierno”, aseguró el investigador Roberto Salvarezza

El investigador científico del CONICET y actual diputado nacional del espacio Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, destacó en una entrevista con Misiones On Line TV el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología que llevó a cabo el actual Gobierno nacional, así como el sistema universitario y las áreas educativas y de salud, priorizando el pago de deuda externa que, se preguntó, donde están esos dólares que ingresaron al país destacando que en una fuga de capitales que suma ya más de 67 mil millones de dólares en lo que va de la actual gestión del presidente Mauricio Macri.

Recordó el investigador y diputado nacional que, “teníamos durante el período 2003-2015 una expansión del sistema científico y tecnológico de nuestro país, Argentina tenía 1,4 investigadores cada mil habitantes y en el 2015 llegamos a tres investigadores cada mil habitantes, un número muy bueno, el mejor de Latinoamérica logrado porque hubo un apoyo de Néstor y Cristina (Kirchner) al desarrollo. Una apuesta a la ciencia como un valor para la sociedad, pero faltaba muchísimo avanzar porque los países más desarrollado como Estados Unidos tiene 8 investigadores cada mil, Australia 9 , Israel 14, se hizo un esfuerzo muy grande y había que seguir para tener los recursos humanos capaces de hacer que Argentina pueda enganchar con esa economía del conocimiento que es la que hoy se pone en juego, lo que vale en las sociedades es la capacidad para innovar, para hacer tecnología, buscar soluciones inteligentes”.

Agregó que a partir del gobierno de Macri “totalmente lo opuesto, dejando al mismo ministro para garantizar la política de Estado y en realidad lo que ha hecho es desinvertir en al sistema de ciencia, el CONICET sin presupuesto, con becarios jóvenes que terminan su tesis y están yendo al exterior porque no tiene un lugar acá para poder seguir con sus investigaciones”, y mencionó aquella situación en la que una científica concurrió a un programa de TV para obtener fondos para continuar sus investigaciones. “No solo CONICET, en el INTA no se puede investigar porque no hay dinero ni para el combustible, en el INTI despidieron 700 personas, todos los organismos de ciencia y técnica están hoy afectados por este ajuste brutal del Gobierno, también en el sistema universitario y en áreas claves de la sociedad como es salud y educación”.

Analizó Salvarezza que se avanzó con la concepción del presidente Macri de reducir el déficit fiscal como la gran necesidad del país, “pero el dinero que se deja de gastar en salud, educación, ciencia, es para pagar deuda externa, porque el déficit financiero del país ha crecido, entonces nos achicamos como Estado pero terminamos todos los años pagando sumas enormes de intereses en servicio de deuda que va a parar al extranjero, se han fugado de Argentina 67 mil millones de dólares en los tres años de Macri. ¿Dónde están los dólares que se fugaron, que sirvió para la economía argentina, la deuda que se tomó dónde está?, pagamos los interese de deuda y desfinanciamos todo el Estado”.

Al referirse al espacio político que integra, desde Unidad Ciudadana, la agrupación que lidera Cristina Kirchner, destacó el diputado nacional bonaerense que, “estamos construyendo el Frente de Todos que ya tiene la adhesión de muchos partidos y dirigente porque ya no estamos en un tema kirchnerismo anti kirchnerismo, estamos en un problema de salvar al país. Hoy la argentina marcha hacia una crisis formidable, tremenda, la cual va a salvar la voluntad de los argentinos y la clase política de alinearse superando las pequeñas diferencia de lo partidario, de lo interno, para decir cómo vamos a sacar. Cuando en octubre cambie el Gobierno como vamos a sacar esto adelante, que caminos hacer con esta deuda que nos está consumiendo los recursos del Estado. Saquemos a la Argentina porque con este rumbo que es el de Macri-Pichetto, que va en esta dirección, los argentinos la han vivido y lo ven en los negocios cerrados. Vamos a seguir así o vamos a dar un giro a esto y poner a la argentina en funcionamiento”.

Consultado por la situación del espacio que integra en el conurbano bonaerense, el dirigente resaltó que históricamente el conurbano bonaerense fue un bastión para para el peronismo, pero aclaró que el peronismo que interpreta la inclusión social, el estado de bienestar y destacó que es la zona que, “esta sufriendo más las consecuencias por la situación de las Pymes, los tarifazos, las importaciones indiscriminadas, y los recortes de los programas de agricultura familiar, jubilaciones, AUH, es de una gravedad social muy fuerte”.

Las encuestas en la provincia de Buenos Aires, en este momento, dan una paridad entre lsa actual gobernadora María Eugenia Vidal y la fórmula de Unidad Ciudadana, Axel Kisiloff-Verónica Magario, aunque admitió que aún “falta para las PASO que es una gran encuesta y para llegar a octubre que sería la primera vuelta y esperemos que única”.

Sobre la incorporación de Sergio Massa al Frente de Todos que lleva la fórmula Fernández-Fernández, dijo que, “Massa aporta porque tiene territorio, intendentes, aparato político en la provincia pero lo más importante del acercamiento de Massa va hacia la gobernabilidad, un gobierno que surja en octubre va a tener que restañar todo el daño hecho por esta gente y va a tener que tener un fuerte respaldo político, el tema es contar con los líderes políticos encolumnados detrás de una salida programática para que Argentina se ponga en marcha”.

Gortari presupuesto universidades

Por su parte el ex rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), quien acompañó a Salvarezza, destacó en referencia a los dichos de la gobernadora Vidal que ´los pobres no llegan a la universidad´, que “los pobres de misiones llegan a la Universidad, con una clara política de la universidad de generar condiciones materiales a través de albergues, comedores, becas de salud, el Boleto Estudiantil Gratuito que instalo la provincia, hay una serie de factores de apoyo material que permite eso y en relación al presupuesto, todo el sistema universitario argentino, que son 56 universidades, casi 2 millones de estudiantes, ha sido desfinanciado también, por la parte salarial como todos los argentinos, pero además en becas estudiantiles y gastos de funcionamiento, hace cinco meses que no mandan los gastos de funcionamiento, por suerte tenemos una universidad bien administrada que nos permite ir paliando la situación hay otras mucho más crítica, es un sector clave pensando en las posibilidades de desarrollo de una sociedad”.

