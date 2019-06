Chernobyl: las fotografías de turistas que generan polémica

Selfies frente a autos destrozados, sonrisas junto a instalaciones quemadas, signos de victoria a espaldas del enclave donde se produjo el peor accidente nuclear de la historia. Las fotografías que algunos turistas se están realizando alrededor de Chernóbil han generado polémica en un momento en el que la tragedia vuelve a estar en primer plano por la popular miniserie de HBO “Chernobyl”, que ha impulsado las visitas al lugar.

La controversia llevó a que incluso el guinista de este drama histórico, Craig Mazin, se hiciera eco de las instantáneas y pidiera “respeto” ante lo ocurrido en la zona.

Mazin recordó la catástrofe que provocó la explosión en 1986 en uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, que esparció una nube radioactiva por todo el hemisferio norte de la Tierra.

Desde el lanzamiento de la producción de HBO, el interés por la planta nuclear donde ocurrió la explosión y la vecina ciudad abandonada en Ucrania ha crecido significativamente, según informa la agencia Reuters.

Diversas empresas ofrecen tours a la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil y a Pripyat, la ciudad que fue construida para los trabajadores de la planta y sus familias.

El creador de la aclamada serie de HBO, Craig Mazin, comentó en Twitter esta semana lo que estaba ocurriendo. “Es maravilloso que #ChernobylHBO haya impulsado una ola de turismo a la Zona de Exclusión. Pero sí, he visto las fotos dando vueltas por ahí”, comentó en esta red social.

Meanwhile in Chernobyl: Instagram influencers flocking to the site of the disaster. pic.twitter.com/LnRukoLirQ

— Bruno Zupan (@komacore) 9 de junio de 2019