Alba Posse: diferencia cambiaria entre el real y el peso hace que cada vez menos argentinos crucen a Brasil

En el marco de la inauguración del nuevo puente sobre el Arroyo Canal Torto, ubicado en RP 103 en Alba Posse, el intendente de dicha localidad Celso Carvallo afirmó que esta obra permitirá mayor movimiento en los puertos de Alba Posse y Puerto Mauá. Además brindó un panorama sobre cómo las diferencias cambiarias entre el real y el peso han afectado las compras que muchos nacionales hacían en el vecino país y han impulsado a un incremento de Brasileños que vienen a la provincia para comprar principalmente vino de calidad a buen precio.

El intendente de Alba Posse, Celso Carvallo, sostuvo que la apertura del puente sobre el arroyo “Canal Torto”, en dicha localidad permitirá un mayor tránsito en beneficio de las zonas del Alto Uruguay .

El puente inaugurado por el titular de la Dirección de Vialidad, Leonardo Stelatto, se ubica en la ruta provincial Nº 103 y se trata de una infraestructura importante, de 150 metros de longitud.

“Tuvimos la grata noticia de que este puente se habilitó y para nosotros, después que se haya clausurado especialmente para vehículos de alto corte, esto viene bien para toda nuestra zona ya que es uno de los puentes donde transitan muchos productores con sus productos y tareas cotidianas del día a día”.

Como se recuerda, esa obra no estaba habilitada para la circulación del tránsito pesado desde el año 2017 por cuestiones de seguridad y ayer Stelatto explicó que “hay tareas pendientes de ejecución, pedimos a la gente que transita por el lugar que lo haga con mucha precaución porque todavía se están realizando algunas obras”.

Para Carvallo, este es un beneficio no solo para la zona, sino para toda el Alto Uruguay y generará mayor movimiento en los puertos de Alba Posse y Puerto Mauá .

“Este es resultado de un gran esfuerzo desde Vialidad de la Provincia, es un hermosos puente con grandes dimensiones y durabilidad que traerá mucho beneficio a nuestra zona”, expresó.

En relación al tránsito de Argentinos para realizar sus compras en Brasil, sostuvo que el número de traslados ha disminuído por el tema monetario. “En este momento, por la diferencia monetaria y como la simetría no es semejante a lo que ocurría años atrás ha disminuido el número de Argentinos que cruzan al vecino país (…) antes las diferencias monetarias hacían que muchos productos en Brasil y zonas cercanas tengan un costo inferior al del país y eso desencadenaba la emigración de muchos pesos, no obstante hoy no es tan frecuente”.

El funcionario público indicó que “existen muchos brasileños que van a Posadas y por cercanía a Oberá, no específicamente en zonas nuestras para encontrar una oferta mayor y entre los productos más cotizados por su equilibrio en calidad y precio es el vino”.

Manejo de localidades

Para el funcionario público, siempre se consideró a Alba Posse como un municipio atípico en vista que su extensión abarca diversas colonias y sectores. “Nosotros no solo abarcamos lo que es el municipio de 44 mil hectáreas que incluyen, colonias, parajes y picadas, sino que tenemos muy dispersos lo que son las poblaciones aglomeradas. Tenemos cinco colonias: Colonia Yaraguá, 9 de julio, San Francisco de Asis, Alba Posse y Santa Rita”.

Explicó que esta división geográfica se convierte en todo un desafío para llegar a todas las zonas de la jurisdicción. “Se nos hace a veces un poco difícil tratar de cumplir las demandas de todos los pueblos (…) es difícil un municipio que tenga 12 mil habitantes en diferentes pueblos”.

Precisó que están coordinando con el futuro intendente para dar continuidad al trabajo iniciado. Añadió que “cuando se trabaja por celos políticos quién más sufre es el poblador”.

