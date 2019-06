El 24 de este mes se realizará la cuarta audiencia pública para rever la tarifa de taxi en Posadas

El lunes 24 de junio a las 10 horas, se realizará en el Concejo Deliberante de Posadas, la cuarta audiencia pública para tratar la tarifa de taxi.

Miguel Ángel Acuña- Radio Municipal

El concejal Miguel Ángel Acuña, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, invitó a los posadeños a participar de la misma y dijo “el lugar para aportar o realizar alguna crítica, o idea constructiva es la audiencia pública, no luego, visitando al presidente de la comisión”.

El Presidente de la comisión resaltó que si bien la audiencia se hace para abordar el costo del servicio, también es para plantear críticas y opiniones, que luego se tratarán con la comisión.

“Es importante instar a que se escriban a los que quieran exponer” resaltó Acuña y anunció que la inscripción será los días 18, 19 y 21 de junio en la Secretaría del Concejo Deliberante. Además recordó que cada expositor tendrá 3 minutos cronometrados para expresarse.

Sobre los controles de la VTV

Por otra parte, el concejal Acuña habló de los controles de la verificación técnica vehicular (VTV) en la ciudad de Posadas. Respecto a la los distintos talleres realizados destinados a cómo aplicar estos controles dijo que hubo gran recurrencia. “Es una normativa vigente en toda la provincia, en Posadas nos tardamos un poco más en ponerla en vigencia, pero ahora en toda la ciudad para circular con una motocicleta, que tenga más de un año de inscripción, tiene que tener la verificación técnica de la moto (VTM)” dijo.

Estacionamiento medido en Posadas

Respecto a las confusiones en torno al estacionamiento en Posadas, Acuña explicó que el borde de las veredas se encuentran pintados de diferentes colores y que cada color está destinado a un grupo en específico.

-Blanco para autos

-Verde con negro para motos

-Amarillo con negro para taxis

-Celeste con blanco para discapacitados

-Celeste para bicicletas

-Verde para carga y descarga

Finalmente agregó que todavía no hay ninguna normativa vigente respecto a la prohibición de estacionar motos entre autos “eso no se avanzó y tampoco se cobra estacionamiento a las motos”. Aclaró que si una moto se encuentra correctamente estacionada en la vía pública, entre autos, no se aplica sanción. De lo contrario, si se estaciona un vehículo sobre el lugar destinado para motos está cometiendo infracción y si se aplica sanción.

YGV